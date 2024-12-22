Конституционный суд РК не выявил оснований для проверки нормы закона, предоставляющей органам национальной безопасности право не объяснять иностранцам причину отказа в выдаче им вида на жительство (ВНЖ), передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, к ним поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции пункта 2 статьи 14 закона "О миграции населения".

"Согласно данной норме органы национальной безопасности вправе не объяснять причину, послужившую основанием для отказа в согласовании выдачи разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное проживание в Казахстане. Автор обращения полагает, что такая формулировка предоставляет органам национальной безопасности возможность действовать произвольно. Он считает, что наделение законодателем уполномоченного органа такой дискрецией нарушает права на получение информации и судебную защиту", – указывается в сообщении.

Конституционный суд по результатам изучения обращения указал на статью 39 Конституции, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Указанная норма не ограничивает право каждого на судебную защиту своих прав и свобод.

Конституционный суд отметил, что он решает исключительно вопросы права и не дает оценку фактическим обстоятельствам, послужившим поводом для обращения. Автор обращения воспользовался правом на судебную защиту.