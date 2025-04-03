Органы казначейства возьмут на контроль реконструкцию дорог за счет бюджета
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По предписанию Высшей аудиторской палаты Казахстана усилен контроль за реализацией бюджетных инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией автомобильных дорог, передаёт BaigeNews.kz.
Аудиторы установили, что к проектам по реконструкции автодорог за счет бюджета не применяется казначейское сопровождение.
Вместе с тем такая форма контроля снижает риски мошенничества, коррупции и нецелевого использования средств государства, минимизирует вероятность срыва проектов и позволяет следить за тем, чтобы работы выполнялись строго в рамках утвержденного финансирования.
В этой связи Комитету казначейства было дано поручение устранить данный пробел.
"В результате принятых мер на сегодняшний день договоры по реализации бюджетных инвестпроектов, связанных с реконструкцией автодорог, подлежат регистрации в территориальных органах казначейства с условиями казначейского сопровождения. Данная информация доведена до всех регионов для исполнения", - говорится в сообщении.
Кроме того, Комитету поручено провести анализ недостатков в работе территориальных подразделений и принять необходимые меры для их исключения.
В результате была проведена коллегия Комитета с участием руководящего состава всех ТОК, где были рассмотрены итоги госаудита и даны конкретные поручения по повышению эффективности управления бюджетными средствами.
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