В Бишкеке накрыли мошеннический колл-центр, который, по версии следствия, организовали граждане Казахстана. Под видом продажи биодобавок и бытовой техники сотрудники центра обманывали людей, уговаривая их покупать лотерейные билеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Операторы активно давили на эмоции, обещая, что перевод денег на определённые счета многократно увеличит шансы на крупный выигрыш. На самом деле центр работал без регистрации и лицензии, а никакой лотереи, разумеется, не существовало.

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Выяснилось, что для работы мошенники использовали IP-телефонию через систему "Baribarda", а все их серверы и базы данных находились в Казахстане. Жертвами обмана чаще всего становились пожилые люди.

Во время обысков силовики задержали 43 человека, среди которых оказались и несовершеннолетние. Они также изъяли десятки ноутбуков, телефонов и документы, подтверждающие преступную схему.

Расследование продолжается. Правоохранители предполагают, что за этим центром стоит организованная межгосударственная сеть, построенная на манипуляции доверием людей ради наживы.