Организованными и транспарентными назвали выборы президента международные наблюдатели

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Международные наблюдатели из разных государств рассказали о том, как проходят мониторинговые работы избирательных участков во время голосования, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы побывали на нескольких участках. Самое первое, что хочу отметить, это организованность, транспарентность выборов. В то же время хотел бы отметить, что у избирателей наблюдается чувство гордости, надежды, оптимизма, многие фотографируются у урн. Нарушений как таковых мы не зафиксировали за то время, пока были на участках", - отметил представитель Армении, учредитель исследовательского центра "Альтернатива" Татул Манасерян.

Политолог из Грузии, эксперт по безопасности, профессор Кавказского Международного университета Вахтанг Маисая объездил 18 избирательных участков с утра.

"Я тоже хочу подчеркнуть транспарентность проведения выборов. Самое главное, выборы были организованы в духе законодательства Казахстана и международных процедур. Явка избирателей уже к 12 часам была высокой – примерно 10-15%. Было очень интересно и полезно для других стран, особенно постсоветского пространства, что были устроены специальные урны для лиц с ограниченными возможностями. Думаю, что выборы проходили в дружественной, хорошей атмосфере", - сказал спикер.

По словам сенатора Канады, сопредседателя межпарламентской группы сотрудничества РК – Канада, Виктора Оу, процесс голосования соответствует международным процедурам.