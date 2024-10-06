Спокойно и при высокой активности — мнение о референдуме высказал наблюдатель от миссии СНГ

Своим мнением об организации референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане поделился Международный наблюдатель от миссии наблюдателей СНГ Леонид Анфимов, передаёт BaigeNews.kz.

Он рассказал о том, что по приглашению Казахстана, от миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств на данный момент аккредитовано 74 представителя из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, также в состав миссии вошли работники исполкома СНГ.

"До сегодняшнего дня мы работали как миссия в составе долгосрочных наблюдателей. Позавчера начали прибывать краткосрочные наблюдатели из разных стран. За время работы в качестве долгосрочных наблюдателей наши сотрудники неоднократно встречались с работниками центральной комиссии по проведению референдума, посетили участковые и окружные комиссии. Нужно отметить, что проведена огромная организационно-техническая работа по обучению работников участковых комиссий, по проведению тренингов, семинаров, техническому оснащению, составлению списков голосующих на референдуме. То есть к референдуму подошли, можно сказать, во всеоружие", — считает Леонид Анфимов.

Он отметил, что сегодня международные наблюдатели разъехались по различным регионам Казахстана.

"Понятно, что мы не можем охватить все области, но 9 регионов постарались этими силами закрыть. Наблюдатели работают в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях. Мангистауской, Туркестанской области и трех городах крупных, это Астана, Алматы и Шемкент. Ну и кроме того, работают в тесном контакте с нами наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества, организации тюркских государств, по двух сторонке очень много, СМНДА работают наблюдатели. Что я могу сказать на сегодняшний момент? То, что мы смогли увидеть, пообщаться с голосующими, с внутренними наблюдателями, пообщаться с председателями участковых комиссий по проведению референдума. Прежде всего, это внутренние наблюдатели, наверное, они дают такую самую объективную оценку тому, что происходит на участках для голосования. Голосование проходит в строгом соответствии с внутренним законодательством Республики Казахстан, регламентирующим проведение референдумов. В избирательной компании нарушений нет. Я думаю, что их и не будет, исходя из нашей практики проведения раньше наблюдений за электоральными компаниями в Казахстане", — гвоорит собеседник.

По его словам, референдум проходит организованно, спокойно и при высокой активности.

Напомним, в Казахстане стартовал референдум по вопросу строительства АЭС.

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.

Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

Свой голос на референдуме отдал и Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов.