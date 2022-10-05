Организация ветеранов выдвинула Токаева кандидатом в президенты

На внеочередном Х съезде республиканское общественное объединение "Организация ветеранов" выдвинула Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Республики Казахстан, передаёт Baigenews.kz.

В работе съезда приняло участие 101 делегат со всех регионов страны.

Председатель центрального совета РОО "Организация ветеранов" Бактыкожа Измухамбетов в своем выступлении отметил, что началась подготовка к важной для страны политической кампании.

"На повестке съезда стоит вопрос выдвижения кандидата в президенты Республики Казахстан. Нам нужна политическая личность, которая в нынешнее время хорошо понимает условия мировой политики, может принимать смелые решения, когда это необходимо. Касым-Жомарт Токаев - сильный политик. Уверен, что его высококвалифицированный, признанный международным сообществом опыт и знания приведут страну к новым вершинам", - сказал Бактыкожа Измухамбетов.