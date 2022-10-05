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BaigeNews.kz. Сегодня, 12:18
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Фото: BaigeNews.kz.

Организация ветеранов выдвинула Токаева кандидатом в президенты

На внеочередном Х съезде республиканское общественное объединение "Организация ветеранов" выдвинула Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Республики Казахстан, передаёт Baigenews.kz.

В работе съезда приняло участие 101 делегат со всех регионов страны. 

Председатель центрального совета РОО "Организация ветеранов" Бактыкожа Измухамбетов в своем выступлении отметил, что началась подготовка к важной для страны политической кампании. 

"На повестке съезда стоит вопрос выдвижения кандидата в президенты Республики Казахстан. Нам нужна политическая личность, которая в нынешнее время хорошо понимает условия мировой политики, может принимать смелые решения, когда это необходимо. Касым-Жомарт Токаев - сильный политик. Уверен, что его высококвалифицированный, признанный международным сообществом опыт и знания приведут страну к новым вершинам", - сказал Бактыкожа Измухамбетов. 

Делегаты съезда единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Касым-Жомарта Токаева президенты Республики Казахстан, приняв соответствующее постановление.

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#выборы #президент
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 12:18
172
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