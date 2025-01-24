В Западно-Казахстанской области вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, передаёт BaigeNews.kz.

Расследованием, проведенным департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осуждённая, позиционируя себя в соцсетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путём инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.

За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса.

В результате вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 миллионов тенге.

"Установлено, что на незаконно полученные деньги осуждённой приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 миллионов тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо", - отметили в АФМ.

Приговором суда женщина признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой пирамидой) и пункту 3 части 3 статьи 218 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путём), и ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

Квартира обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

Всего в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущёрб вкладчикам на сумму более 20 миллиардов тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 миллиардов тенге.

Кроме того, заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 миллионов граждан.