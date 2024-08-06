Организаторов притона с проститутками осудили в Астане

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор двум женщинам по факту организации и содержания притонов для занятия проституцией, передаёт BaigeNews.kz.

"Б. и О. с декабря 2019 года по июнь 2023 года в группе лиц по предварительному сговору организовали и содержали притон "Р" для занятия проституцией и занимались сводничеством с корыстной целью. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и специалистов, а также другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.

Подсудимые вину не признали.

Сторона защиты просила их оправдать, а в случае вынесения обвинительного приговора назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо предоставить отсрочку.

"Приговором суда Б. и О. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 309 УК, и осуждены к 4 годам лишения свободы каждая. Также конфисковано имущество подсудимой Б.", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.