Организаторов притона с проститутками осудили в Астане
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Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор двум женщинам по факту организации и содержания притонов для занятия проституцией, передаёт BaigeNews.kz.
"Б. и О. с декабря 2019 года по июнь 2023 года в группе лиц по предварительному сговору организовали и содержали притон "Р" для занятия проституцией и занимались сводничеством с корыстной целью. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и специалистов, а также другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.
Подсудимые вину не признали.
Сторона защиты просила их оправдать, а в случае вынесения обвинительного приговора назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо предоставить отсрочку.
"Приговором суда Б. и О. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 309 УК, и осуждены к 4 годам лишения свободы каждая. Также конфисковано имущество подсудимой Б.", - уточнили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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