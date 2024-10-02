Организаторов онлайн-игры задержали в Казахстане

Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство.

"Игры в покер со ставками до 100 тыс.тенге проводились в общедоступном приложении "Club GG" на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории. Для участия в азартных играх сайт содержал ссылку на телеграм-канал с реквизитами пополнения баланса и Call-центром, где граждан вовлекали в игру 20 операторов. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников", - говорится в сообщении.

К слову, за организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота.



Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года составляет более 55 млн тенге, количество участников телеграм-канала превышает 4 тыс. пользователей.



В ходе обысков по месту жительства, в автомашинах, офисах фигурантов дела в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, денежные средства, государственные номерные знаки.



Кроме того, обнаружены наркотические средства растительного происхождения со специфическим запахом, патроны к оружию и иные документы.



Телеграм-канал заблокирован, проводится досудебное расследование.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"В целом, с начала года Агентством пресечена деятельность 19 подпольных и онлайн-казино, 1 букмекерской конторы, 11 онлайн трансляций игр в соцсетях "TikTok", "Instagram", 12 залов игровых автоматов и 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов. Изъято почти 1 200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, а также денежные средства в сумме 262,7 млн тенге", - добавили в АФМ.

Отметим, что деятельность АФМ в борьбе с незаконным игровым бизнесом сфокусирована на мерах превентивного характера. Так, только через информационную систему "Кибернадзор" заблокировано 5,8 тыс. сайтов и ссылок с противоправным контентом.