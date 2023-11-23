Организаторов канала незаконной миграции задержали в Жамбылской области

В Жамбылской области взяли под стражу троих подозреваемых в организации канала незаконной миграции, помогавших гражданам Пакистана, Непала и Шри-Ланки беспрепятственно пересечь границу между Кыргызстаном и Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz.

"19 сентября при координации прокуратуры Кордайского района отделом полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 394 УК РК - "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". 20 сентября постановлением прокурора района из числа опытных сотрудников полиции, пограничной службы и комитета национальной безопасности создана межведомственная следственно-оперативная группа, которой проведены ряд оперативно-розыскных мероприятий. Изобличены и взяты под стражу три организатора (граждане Казахстана и Кыргызстана), переправивших из Кыргызской Республики 20 граждан Южной Азии в обход установленных пунктов пропуска государственной границы", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

В ведомстве отметили, что за последние полгода участились случаи незаконного пересечения гражданами Южной Азии границы Республики Казахстан со стороны Кыргызстана.