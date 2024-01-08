Организаторам школьного питания недоплатили 90 млн тенге в Павлодарской области
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Павлодарским предпринимателям за школьный обед платили 402 тенге на одного ученика вместо положенных 450 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщается, что в Павлодарской области прокуратуры проанализировали исполнение договоров по организации питания в школах. Сотрудники надзорного органа выявили, что расчёты сумм питания произведены с нарушениями требований Предпринимательского кодекса, правил организации питания, налогового и бюджетного законодательств.
"Установлено, что управлением образования в ходе составления бюджетных заявок в расчёт стоимости одноразового школьного питания не принята во внимание ставка НДС (12%). Оплата за организацию питания производилась за вычетом налога – то есть 402 тенге вместо положенных 450 тенге на одного ученика", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что указанные обстоятельства повлекли нарушение прав 33 предпринимателей, занимающихся организацией школьного питания.
"По акту надзора практика формирования бюджетных заявок пересмотрена. Предпринимателям выплачена необоснованно удержанная сумма НДС в размере 90 миллионов тенге. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель руководителя управления образования области", - сообщили в прокуратуре.
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