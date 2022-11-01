Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кокшетау

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В Кокшетау оглашен приговор по резонансному уголовному делу о финансовой пирамиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Двух руководителей, организовавших финансовую пирамиду через мобильное приложение WhatsApp, 26 октября осудили к 5 годам лишения свободы каждую.

Организаторы данной финансовой пирамиды под предлогом приумножения денежных средств, введя в заблуждение потерпевших, завладели их денежными средствами.

Потерпевшими по делу признаны 80 человек, которым причинен особо крупный материальный ущерб в размере 30 млн тенге. Наши доверчивые граждане вкладывали в пирамиду от 50 тысяч тенге до 1 млн тенге.

Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены, осужденные по приговору суда обязаны вернуть все деньги потерпевшим.

Прокуратура города Кокшетау вновь призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды и другие сомнительные компании.