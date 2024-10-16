Организатора наркошопа задержали в ВКО

Полицейские нейтрализовали интернет-магазин по продаже наркотиков в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Восточно-Казахстанской области задержали 32-летнего жителя Усть-Каменогорска, который организовал сайт и канал в мессенджере для реализации выращенной им марихуаны и гашиша.

Продажа наркотиков осуществлялась через тайники: после получения оплаты подозреваемый оставлял товар в заранее согласованных местах.

В ходе обыска его частного дома полицейскими обнаружена оборудованная лаборатория для выращивания различных сортов наркотических средств. Оперативники изъяли свыше 1 кг готового "товара", стоимость которого на черном рынке превышает 20 млн тенге.

Кроме того, сотрудники полиции нашли весы, упаковочные материалы и электронные устройства, содержащие доказательства его причастности к незаконной деятельности.



В настоящее время по этому факту проводится досудебное расследование, и подозреваемый помещен в ИВС.

Отметим, что с начала года полицейские Восточно-Казахстанской области пресекли шесть крупных каналов поставки наркотиков в регион, ликвидировали шесть нарколабораторий и изъяли более 250 кг наркотиков, включая свыше 6 кг синтетических веществ.