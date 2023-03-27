  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Организатора наркоканала задержали в Алматы Сегодня, 09:25
171
Сегодня, 09:25
171

Организатора наркоканала задержали в Алматы

Более 100 килограммов героина изъяли при совместной специальной операции КНБ Казахстана и министерства внутренних дел Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"КНБ Республики Казахстан совместно с МВД Кыргызской Республики в результате многоходовой спецоперации пресечен устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков. В ходе оперативной разработки сотрудниками КНБ была добыта информация о сосредоточении в странах формирования наркотрафика крупных партий опиатов, предназначенных для переброски транзитом через Казахстан за рубеж. Благодаря слаженным действиям оперативников и службы специального назначения "А" КНБ в Алматы при перевозке свыше 100 килограммов героина организатор наркоканала был задержан", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

"Работа по пресечению каналов международного наркотрафика продолжается", - добавили в казахстанском ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:25
171
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх