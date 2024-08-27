Организатора крупного подпольного производства вейпов задержали в Астане

В рамках борьбы с распространением электронных устройств "вейп" уничтожено около 400 тыс единиц, изъятых в ходе расследования уголовных дел, передаёт BaigeNews со ссылкой на АФМ.

"Только с момента вступления в силу законодательных поправок (20 июня 2024 года), запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов АФМ пресечено 25 фактов незаконного оборота вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них"", - говорится в сообщении.

В указанный период изъято из незаконного оборота почти 22 тыс электронных устройств, а также 7 тыс ароматизаторов, картриджей и испарителей.

В столице задержан организатор крупнейшего подпольного цеха, осуществлявший производство, хранение и реализацию вейпов и жидкостей для них. Преступная группа производила кустарным путем никотиносодержащую жидкость, состоящую из глицерина, никотина, искусственных ароматизаторов.

Изъято более 5 тыс вейпов, заправленных курительной смесью, готовых к употреблению, 235 литров химических веществ глицерин и пролипиленгликоль, аромотизаторы, а также станки для их производства.

Производственная мощность подпольного цеха составляла от 7 до 10 тыс штук электронных устройств ежемесячно. Вся продукция кустарного производства расходилась по вейпшопам всей республики.

Приговором суда указанный гражданин осужден. Вся партия вейпов, а также оборудование для производства изъяты и уничтожены.

Отметим, что в выделяющемся паре при курении электронных устройств содержится более 30 опасных веществ, а при нагревании концентрация выделяемых канцерогенов значительно увеличивается. Это влияет пагубно на здоровье, концентрацию и способность к обучению подростков.