Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел нашей страны из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.



В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду "Plus Capital" и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3-х млрд тенге.



Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.



В ноябре 2023 года он задержан на территории Грузии.



В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г.Актау.



За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.