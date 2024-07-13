Организатор сети элитных эскортниц Love Айка будет обжаловать приговор
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Блогер Love Айка намерена обжаловать приговор. В мае её отправили в колонию на шесть с половиной лет за сводничество и хранение наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Закрытые соцсети, через которые приглашали на приватные секс-вечеринки, полиция выявила прошлым летом. Организатором оказалась 25-летняя алматинка.
В ходе процесса выяснилось, что услуги девушек модельной внешности стоили от 500 тысяч тенге в час. Айка забирала себе 40 процентов от суммы. Она же вела досье на богатых клиентов, известное как "список Айки", в котором были и узнаваемые в стране люди.
В соцсетях безработная блогер показывала роскошную жизнь, элитные курорты и дорогие автомобили. При обыске у нее изъяли Lexus и Toyota Camry. А ещё нашли наркотики.
В итоге суд приговорил её к шести с половиной годам колонии. Сегодня стало известно, что девушка так долго сидеть не намерена. Она подала апелляцию. Процесс будет проходить в закрытом режиме.
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