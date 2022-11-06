Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент

Фото: скриншот с видео

Образовавшаяся у входа давка чуть не привела к трагедии.

Владелец спортивного магазина в Шымкенте, где полицеские предотвратили массовую давку, записал видео с извинениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

Предприниматель объяснил, что совершил ошибку, не сообщив об акции в компетентные органы.

"Я прошу прощения. Если в дальнейшем буду организовывать подобные акцию, то сообщу об этом в компетентные органы", — сказал владелец магазина.

Напомним, инцидент произошёл пятого ноября в одном из торговых домов Шымкента, расположенных по улице Тауке хана.

Поток желающих купить спортивную одежду по акции хлынул в дверям магазина, образовалась давка. Решать проблему пришлось полицейским. К счастью, никто не пострадал.

В МВД обещали привлечь владельца магазина к админстративной ответственности.