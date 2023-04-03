Ордер на арест Путина: почему Казахстан не ратифицировал Римский статут

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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко ответил на вопрос о том, почему Казахстан не ратифицировал Римский статут. Речь об этом зашла в интервью с представителем агентства DW, передаёт BaigeNews.kz.

"Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Казахстан не ратифицировал Римский статут. Но будет ли он по-прежнему рад президенту России в его новом статусе?" - поинтересовался корреспондент у Василенко.

Тот ответил: