  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Ордер на арест Путина: почему Казахстан не ратифицировал Римский статут
akorda.kz Сегодня, 18:48
349
Сегодня, 18:48
349
Фото: akorda.kz

Ордер на арест Путина: почему Казахстан не ратифицировал Римский статут

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко ответил на вопрос о том, почему Казахстан не ратифицировал Римский статут. Речь об этом зашла в интервью с представителем агентства DW, передаёт BaigeNews.kz.

"Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Казахстан не ратифицировал Римский статут. Но будет ли он по-прежнему рад президенту России в его новом статусе?" - поинтересовался корреспондент у Василенко.

Тот ответил:

"Казахстан не подписал и не ратифицировал Римский статут, потому что у наших юристов есть мнение, что он противоречит нашей конституции. А что касается общения с президентом РФ Путиным, то это общение наш президент поддерживает на протяжении всей нашей независимости и, в частности, в течение последнего года. Казахстан и Россию связывает самая протяжённая в мире граница в 7500 километров. Русская община в Казахстане составляет 3,5 миллиона человек, в то же время около миллиона этнических казахов являются гражданами России. РФ является крупнейшим торговым партнёром Казахстана. Поэтому эти отношения, конечно же, сохранятся и продолжатся", - сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:48
349
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх