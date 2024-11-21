Ордер на арест премьер-министра Израиля выдал суд в Гааге
Его и экс-главу Минобороны подозревают в военных преступлениях, произошедших в секторе Газа.
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Стало известно, что в Гааге Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галланта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальное заявление суда.
Сообщается, что их обоих подозревают в совершении военных преступлений в секторе Газа. В МУС рассказали, что они, вероятно, несут ответственность за умышленное создание голода, убийства, преследования и руководство нападением на гражданское население в войны с группировкой ХАМАС.
По информации МУС, есть достаточные основания полагать, что "Нетаньяху и Галлант намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы продовольствия, воды, лекарств, медицинских препаратов, топлива и электроэнергии".
"Их действия привели и к тому, что гуманитарные организации были лишены возможности поставлять продовольствие и другие товары первой необходимости населению Газы. Все эти предполагаемые преступления совершались, как минимум, с начала войны в секторе Газа до 20 мая 2024 года — дня, когда обвинение подало ходатайства об ордерах на арест", - написано в пресс-релизе МУС.
Что интересно, кроме Нетаньяху и Галланта, суд санкционировал арест лидера ХАМАС Мухаммада Диаба Ибрагима аль-Масри, который, скорее всего (судя по сведениям СМИ), уже погиб.
Требования об аресте премьера и бывшего министра обороны Израиля и трёх лидеров ХАМАС ещё в мае этого года выдвинул главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.
На решение МУС отреагировали в Израиле. Президент Ицхак Герцог заявил "это чёрный день для правосудия".
"Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище", — написал Ицхак Герцог в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что в Иране призвали исключить Израиль из ООН после удара по Сирии.
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