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Ордена и медали вручил президент отличившимся павлодарцам Сегодня, 17:14
138

Ордена и медали вручил президент отличившимся павлодарцам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил некоторых павлодарцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Указом Главы государства №1031 за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом "Парасат" - советник директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева" Леонид Иванович Баталов;

орденом "Құрмет" - тренер-преподаватель КГКП "Школа высшего спортивного мастерства" Азамат Шугаевич Макажанов;

орденом "Құрмет" - главный врач перинатального центра КГП "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" Айман Каиркеновна Оспанова;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени - начальник участка АО "Алюминий Казахстана" Еркеблан Хаджи-Муратович Хусаинов;

медалью "Ерен еңбегі үшін" - собственный корреспондент АО "РТРК "Казахстан" Болат Советович Аманбаев.

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#награда #Касым-Жомарт Токаев #Павлодар
Журналист
Сегодня, 17:14
138
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