"Ордабасы" и породистые лошади: на что еще тратит деньги акимат Шымкента

Шымкент – третий по населению город Казахстана. На 2023 год в нем живут более 1,2 миллиона человек. При этом, хотя городу выделяется соответствующий бюджет, шымкентцы постоянно жалуются на плохие дороги, отсутствие освещения, мусор в общественных местах и другие проблемы.

В связи с этим корреспондент BaigeNews.kz разбирается, на что тратит деньги акимат третьего мегаполиса Казахстана.

"Услуги по подготовке и участию команд города Шымкент по футзалу в местных, республиканских и международных соревнованиях" обойдутся бюджету в 466 094 642,86 тенге. В спецификации помимо прочих обязанностей подрядчика в рамках данного контракта упоминаются , например, "услуги бани" и "комплектование команды сильнейшими футзалистами-профессионалами, в том числе из числа команд других стран (легионеры)".

Победителем данного тендера стал футбольный клуб "Ордабасы". Футбольная команда клуба в этом году выиграла чемпионат Казахстана, а также оказалась замешана в скандале с огромными зарплатами легионеров. Например, узбекистанские СМИ сообщали, что Бобур Абдихоликов, перешедший в "Ордабасы" в феврале, будет получать 300 тысяч долларов в год. Сумма для Казахстана огромная, особенно с учетом того, что отечественные футболисты получают на порядок меньше., а деньги идут не из прибыли клуба, а из государственного бюджета.

Например, в июне "Услуги по компенсационным выплатам за участие во втором этапе Лиги Конференций УЕФА" обошлись налогоплательщикам в миллиард 250 миллионов тенге, причем на портале госзакупок они проходят в категории "Услуги в области образования/обучения". В феврале клуб получил еще два миллиарда.

Вернемся к футзалу. Новый сезон в чемпионате Казахстана по этому виду спорта начался 24 сентября. "Ордабасы" уже успел сыграть 10 игр, но одержал всего одну победу и потерпел девять поражений. Таким образом, шымкентцы пока идут на последнем месте из одиннадцати возможных.

В футзальной команде на данный момент всего четыре легионера, все из Бразилии. Трое из них не пропустили ни одного матча в текущем сезоне, один выходил в шести играх. Если не считать вратаря, бразильцы забили в сумме 5 голов. Если посмотреть на таблицу лучших бомбардиров сезона, можно увидеть, что пять голов забил игрок с 22 строки. Единственный в этом списке игрок "Ордабасы" - казахстанец. Зарплаты футзалистов "Ордабасы" не оглашает.

Кроме того, акимат Шымкента спонсирует и национальные виды спорта. Так, в сентябре управление физической культуры и спорта города Шымкент выделило почти 47 миллионов на приобретение десяти коней для кокпара. Требования к лошадям очень строгие.

"Порода лошадей: казахская, смешанная с новокиргизской, английской, или арабской породами (полукровка). Возраст: 5-6 лет. Анатомо-физиологические требования: вес от 450 до 500 кг, тип: верховой. Высота в холке: с 160 см – до 180 см. Косая длина: с 135 см – до 155 см. Обхват груди: с 175 см – до 185 см. Обхват пясти: от 17 см до 20 см", - такими видят идеальных жеребцов чиновники.

Есть к животным и другие требования, например отсутствие косолапости, неизбитые копыта и спокойный, но при этом с темпераментом характер.

Согласно спецификации, животные должны быть уже подготовлены к соревнованиям, поэтому "из приобретаемых 10 лошадей 2 лошади должны быть обучены на позицию один на один (жекпе-жек), 4 лошади - позиция защиты, а также 4 лошади - позиция нападения с видеосъёмками".

Отметим, что на чемпионате Казахстана по кокпару, который состоялся в октябре текущего года, Шымкент получил призовое место только в жекпе-жеке, где жеребец по кличке Хазбик занял второе место. Судя по документам на портале госзакупок, новых коней управление получило уже после чемпионата, так что в следующем году, возможно, результаты Шымкента на главном турнире страны улучшатся.

Питание для коней дополнительно обошлось в почти 15 миллионов тенге. Рацион потенциальных звезд кокпара состоит из овса, ячменя, семян подсолнечника и клевера, пшеницы, яиц, моркови, премикса, морской соли и сахарной кукурузы.

Заметную статью расходов в городском бюджете составляет подсветка жилых зданий.

Более 61 миллиона тенге стоит "архитектурная подсветка домов по улице Отырар, Аскарова, района Туран в г.Шымкент".

На эти деньги акимат планирует приобрести 751 уличный светодиодный светильник. Светильники будут двух типов. В закупку также входят 85 четырехсторонних LED-прожекторов и все необходимое дополнительное оборудование, вплоть до швейных ниток. Согласно смете, работа по установке данной подсветки потребует более 5,3 тысячи человекочасов, оплата которых составит более 20 миллионов тенге.

В августе еще более 61 миллиона ушло на архитектурную подсветку практически тех же самых домов - по улице Мангельдина 34, Аскарова 43/2, Желтоксан 9/4, Республика 12а, Аскарова 39 района Туран .

В середине июля почти 102 миллиона чиновники потратили на украшение одиннадцати домов в микрорайоне Шымсити, и так далее, и далее.

Еще 24 миллиона ушло на "работы о изготовлению и установке декоративной конструкции из перфорированных блоков на кондиционеры с фасадной части главного корпуса" Городского диагностического центра управления здравоохранения Шымкента. 290 элементов панельного типа из углеродистой стали, согласно спецификации, должны быть покрыты краской цвета "NE Cream Pearl матовый" - этот оттенок больше всего похож по цвету на не слишком крепкий чай с молоком.

При этом горожане жалуются не на некомфортный вид кондиционеров, а на совсем другие проблемы.

"Стоят диспенсеры без воды и стаканов. Говорю, человеку плохо, дайте воды, в ответ просто нет. Попросили цитрамон. тоже нет. Аптечки нет. Отвечают грубо!", "СМАД - изношенный старый и ужасно вонючий! Манжета на руке не держится. Воняет за 10 км. Но заплатила такие же деньги, что в Алматы за новый СМАД", была на УЗИ, врачи грубые, и аппарат ужасный. Не советую. Зря время потеряла, если б знала лучше сходила бы на платное УЗИ", "Второй день подряд в день по 5-6 раз звоню, чтобы записаться, никто не поднимает трубку!" - вот что беспокоит пациентов.

На 24 миллиона тенге вполне можно было бы решить проблему с водой и дополнительным сотрудников в регистратуре для ответа на звонки. Возможно, горожане, если бы их спросили, предпочли бы именно такой вариант, пусть и с менее привлекательным фасадом.

Зато чиновники помнят, что зима уже совсем близко, и поэтому, вопреки стереотипам, готовятся заранее. Так, аппарат акима Аль-Фарабийского района уже заказал тысячу тонн технической соли для посыпки улиц. Посыпка дорог этим реагентом должна предотвратить появление гололеда. Правда, объявление о тендере было опубликовано 13 ноября, поэтому дата фактической поставки пока не назначена. Но торопиться акимату особо некуда: прогнозы погоды на ноябрь единогласно обещают, что в ноябре шымкентцы увидят только дождь – и никакого снега. Даже до минусовых температур дойдет всего пару раз.

А вот акимат Енбекшиказахского района провел закупку на 35,6 миллиона тенге в любимой многими казахстанцами категории – "Работы по изготовлению и установке табличек с названием улиц и QR-кодом". Всего в городе будут установлены 8 500 новых оцинкованных табличек.

В январе депутаты городского маслихата поддержали переименование многих улиц Шымкента. Только в Енбекшиказахском районе шесть безымянных улиц получили названия, а еще восемь – сменили их. В апреле названия получила еще 21 улица.

В Абайском районе 20 910 табличек обошлись бюджету в дополнительные 65 343 750 тенге. Только в январе в этой части Шымкента были переименованы 6 улиц.

К слову об украшениях. В парке Независимости на флагштоке развевается большой национальный флаг. Государственный символ обошелся городу в 11 миллионов 779 тысяч тенге. Полотнище размером 8 на 16 метров сделано из полиэстера, имеющего повышенные характеристики по прочности на разрыв и устойчивости к стиранию, а случае, если характеристики все же подведут, наготове сразу девять замен. Кроме того, поставщик по необходимости должен будет ремонтировать электрический двигатель, с помощью которого можно опустить и поднять флаг, а также смазывать тросовый механизм спуска и подъема.