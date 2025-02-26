Болгария в эти дни принимает международный турнир по боксу Кубок Странджа. Первые бои в Софии провели казахстанцы Айбек Оралбай и Бекзад Нурдаулетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Оралбай, выступающий в весе свыше 92 килограммов, в первом раунде нокаутировал Тахира Вахаба из Пакистана.

Нурдаулетов (до 86 килограммов) в первой трёхминутке одержал досрочную победу над победителем чемпионата мира среди молодёжи Акмолжона Исроилова (Узбекистан).

Ранее Нурбек Оралбай (до 86 килограммов) выиграл поединок против Мануэля Жечева (Болгария).