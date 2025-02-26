Оралбай и Нурдаулетов с досрочных побед стартовали на Кубке Странджа
Турнир проходит в Болгарии.
Сегодня, 03:12
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Сегодня, 03:12Сегодня, 03:12
83Фото: НОК РК
Болгария в эти дни принимает международный турнир по боксу Кубок Странджа. Первые бои в Софии провели казахстанцы Айбек Оралбай и Бекзад Нурдаулетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Оралбай, выступающий в весе свыше 92 килограммов, в первом раунде нокаутировал Тахира Вахаба из Пакистана.
Нурдаулетов (до 86 килограммов) в первой трёхминутке одержал досрочную победу над победителем чемпионата мира среди молодёжи Акмолжона Исроилова (Узбекистан).
Ранее Нурбек Оралбай (до 86 килограммов) выиграл поединок против Мануэля Жечева (Болгария).
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