Председатель Верховного Суда Казахстана Асламбек Мергалиев представил судейскому корпусу Костанайского региона нового председателя областного суда – Алмата Ерманова, передает BaigeNews.kz.

В официальной церемонии, которая состоялась в Костанае, также приняли участие аким области Кумар Аксакалов, судьи региона, ветераны судебной системы, руководители правоохранительных органов и представители Департамента судебной администрации.

Выступая на мероприятии, Асламбек Мергалиев отметил значительный вклад Алмата Ерманова в судебную систему. Ерманов в течение пяти лет возглавлял коллегию по гражданским делам Костанайского областного суда, а также имеет 13 лет опыта работы в судах первой инстанции, включая сложные экономические дела.

Председатель Верховного Суда выразил уверенность в том, что Алмат Ерманов продолжит развивать судебную систему, укреплять верховенство закона и справедливость, а также повышать доверие граждан к судебной власти.

Биография Алмата Ерманова:

Алмат Нурмуратович Ерманов родился в 1972 году в Кызылординской области. В 1997 году он окончил Казахский государственный юридический университет имени Коркыт Ата.

С 1997 по 2000 годы Ерманов работал следователем Государственного следственного комитета по Кызылординской области и служил в ДКНБ. В период с 2000 по 2008 годы он был судьей Кармакшинского районного суда Кызылординской области, а затем и в специализированном межрайонном экономическом суде.

С 2008 по 2020 годы Ерманов занимал должности судьи Кызылординского областного суда и председателя Атырауского городского суда. С 2020 года и до настоящего назначения он работал председателем судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда.