  • 6 Февраля, 12:29
  • BAIGENEWS

Опыт США по оптимизации расходов прозвучал в сенате

Ашимбаев посоветовал рассмотреть варианты оптимизации расходов.

Сегодня, 11:40
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скриншот из видео Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: скриншот из видео

Спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты порекомендовал кабмину задуматься о рационализации расходов из госбюджета, передаёт BaigeNews.kz.

В сенате обсуждают проект Бюджетного кодекса. 

Маулен Ашимбаев заявил, что сейчас многие смотрят на происходящее в США, на действия новой администрации президента.

"Они создали новое министерство, в состав которого вошел Илон Маск — Министерство по эффективности правительства. Оно занимается сокращением бюджетов государственных органов, анализируя их эффективность и устраняя нерациональные и неэффективные расходы. Сейчас посмотрим, к какой экономии они придут. Нам, конечно, не нужно копировать чужой опыт, но важно задуматься о рационализации наших расходов", – посоветовал спикер сената. 

По его словам, есть два пути: увеличение доходов за счет налоговых реформ, предлагаемых правительством, и сокращение расходов для поддержания баланса бюджета.

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