Опыт создания Дубая, Сингапура, Тяньцзиня используют для строительства Алатау

Обсуждены вопросы реализации проекта строительства Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство

Премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провёл совещание с руководителями центральных госорганов и акимата региона. Они рассмотрели подходы к развитию Алатау.

Согласно плану, город должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам.

Сообщается, что за основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь.

Отмечается, развитие Алатау позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях.

С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций.

Будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории Алатау.

Премьер-министр подчеркнул, что при реализации нужно учесть международный опыт и использовать такие меры поддержки, которые показали наибольшую эффективность.