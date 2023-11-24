Опыт создания Дубая, Сингапура, Тяньцзиня используют для строительства Алатау
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Обсуждены вопросы реализации проекта строительства Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство
Премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провёл совещание с руководителями центральных госорганов и акимата региона. Они рассмотрели подходы к развитию Алатау.
Согласно плану, город должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам.
Сообщается, что за основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь.
Отмечается, развитие Алатау позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях.
С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций.
Будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории Алатау.
Премьер-министр подчеркнул, что при реализации нужно учесть международный опыт и использовать такие меры поддержки, которые показали наибольшую эффективность.
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