Опыт ничему не учит? Казахстанцы неактивны в страховании жилья от природных стихий

Охват страхованием жилых помещений от природных катастроф в Казахстане невелик, составляя в среднем 3,2% по стране и 7,7% для Алматы. Этот низкий уровень страхования объясняется слабой финансовой грамотностью населения, ограниченными доходами и недостаточной информированностью о преимуществах страхования, передает BaigeNews.kz.

Один из самых эффективных способов защиты имущества от наводнений, по информации Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, – приобретение страхового полиса. Он, к примеру, позволяет покрыть риски, путем получения компенсации за ущерб или восстановление жилья после чрезвычайной ситуации. Эксперты говорят, что важно заключить договор страхования заблаговременно, до наступления бедствия, чтобы быть защищенным в случае его возникновения. Таким образом, страхование имущества может обеспечить финансовую безопасность и спокойствие в случае непредвиденных обстоятельств, таких как наводнения.

"На сегодняшний день страхование недвижимости от катастрофических рисков осуществляется в рамках добровольного страхования, которое предлагается 13 страховыми компаниями из 25. Эти договоры страхования часто включают покрытие риска наводнений как часть стандартного пакета услуг. Однако охват страхованием жилых помещений от катастрофических рисков невелик, что свидетельствует о низком спросе на данный вид страхования. Стоимость страхования квартиры или частного дома зависит от множества факторов, таких как местоположение объекта, его стоимость, тип покрытия и история страховых случаев. Стоимость может варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч тенге в год", – информируют в Агентстве.

По данным на начало июня этого года, страховыми организациями было заявлено 110 страховых случаев среди пострадавших во время наводнений в Казахстане.

Низкий уровень страхования недвижимости в Казахстане связан с недостаточной финансовой грамотностью населения, ограниченными доходами и недостаточной информированностью о преимуществах страхования. Для решения этой проблемы необходимо увеличить информированность населения о необходимости страхования имущества и его преимуществах, а также разработать новые страховые продукты, соответствующие потребностям клиентов.