Делегация МВД Казахстана во главе с заместителем министра Сакеном Сарсеновым совершила рабочий визит в Китай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По поручению министра внутренних дел Ержана Саденова представители полицейского ведомства изучили передовой опыт зарубежных коллег в сфере цифровизации и применения современных технологий в деятельности стражей порядка.

Состоялась встреча с заместителем министра общественной безопасности КНР Ший Датуном, направленная на укрепление сотрудничества двух стран. Стороны особое внимание уделили вопросам взаимодействия в области внедрения инновационных методов в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений.

Казахстанская делегация посетила ряд высокотехнологичных объектов, включая Китайскую группу электронных технологий, Командный пункт базы полиции по применению дронов, а также Центр по обеспечению соблюдения законов и управлению делами Бюро общественной безопасности города Пекин.

Китайская сторона продемонстрировала технологии цифрового мониторинга, в том числе использование "больших данных", искусственного интеллекта, биометрической системы, видеонаблюдения, а также беспилотных летательных аппаратов для контроля за ситуацией в общественных местах, на транспорте и других важных объектах

Успешный опыт Китая в этих областях может стать ценным ориентиром для Казахстана, который активно внедряет цифровые решения в обеспечении общественного порядка, предотвращении преступлений, укреплении принципа "Закон и Порядок".



