По прогнозам "Казгидромета" 23 декабря на большей части территории страны ожидается снег с метелью, на западе страны осадки в виде дождя и снега. По стране ожидаются усиление ветра, туман, на западе – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане и ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В столице 23 декабря временами ожидается низовая метель.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области и в Актау порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке области Улытау ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. В Караганде ожидается низовая метель.

Днём на западе Западно-Казахстанской области, ожидаются гололёд, туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днём на юго-западе Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.

Днём в Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юге, западе области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. В Петропавловске днём ожидается низовая метель.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.