Опять метель: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В столице 23 декабря временами ожидается низовая метель.
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По прогнозам "Казгидромета" 23 декабря на большей части территории страны ожидается снег с метелью, на западе страны осадки в виде дождя и снега. По стране ожидаются усиление ветра, туман, на западе – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане и ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.
В столице 23 декабря временами ожидается низовая метель.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области и в Актау порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на востоке области Улытау ожидается туман.
Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. В Караганде ожидается низовая метель.
Днём на западе Западно-Казахстанской области, ожидаются гололёд, туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
Днём на юго-западе Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман.
На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.
Днём в Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юге, западе области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. В Петропавловске днём ожидается низовая метель.
На севере Костанайской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман.
Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
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