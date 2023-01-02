Опять метель: штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов страны

Фото: uralskweek.kz

Практически по всей територии страны ожидается снег, на западе, в южных регионах возможен дождь. На большей части республики ожидаются туман, гололёд, усиление ветра, метель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на востоке Костанайской, на западе, юге Павлодарской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, днём Карагандинской областей, в районе Алакольских озер в области Жетысу ожидается усиление юго-западного ветра 30 метров в секунду и более.

В Астане 3 января переменная облачность, временами осадки, преимущественно снег, метель. Днём гололёд. Ветер юго-западный, западный 15-20 с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем около нуля градусов.

В Алматы переменная облачность, в конце дня осадки: дождь, снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 0-2 градусов тепла.

В Шымкенте переменная облачность, осадки, утром и днём сильные дождь и снег. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днём порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градусов мороза, днем 2-4 тепла.

Штормове предупреждение на 3 января объявленов 14 регионах Казахстана.

3 января на большей части Кызылординской области ночью ожидаются осадки (снег, дождь). В центре области туман, гололёд. В Кызылорде временами ожидаются снег, дождь, туман, гололёд. Ветер юго-западный ночью порывы 18 метров в секунду.

В Павлодаре днём синоптики прогнозируют метель. Ветер южный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

3 января ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман. Ветер юго-западный днем на севере, юге, в горных районах области 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Конаеве ветер юго-западный, днём порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Улытауской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду. В Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду.

3 января ночью на севере, востоке, днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололёд.

На востоке Атырауской области ожидается гололёд. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Атырау ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

На западе Туркестанской области, в горных и предгорных районах, ожидаются сильные осадки: дождь, снег. Ночью на юге области туман. На большей части области ожидается ветер юго-западный 15-20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 23-28, на горных перевалах порывы 30 метров в секунду и более.

В Караганде 3 января ожидается метель. Ветер южный, юго-западный ночью порывы 18 метров в секунду, днём 15-20 метров в секунду.

Ночью на большей части, днём на севере, в центре Актюбинской области ожидаются гололёд, метель. Ветер северо-западный, западный на большей части области 15-20, на севере, в центре области порывы 23 метров в секунду. В Актобе ожидается метель, ночью гололёд. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Акмолинской области ожидается метель. На севере, юго-востоке области туман, гололёд. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью на севере, востоке области временами 30 метров в секунду и более. В Кокшетау низовая метель. Днём туман, гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Костанайской области ожидается сильный снег. На западе, севере области гололёд, туман. В Костанае ночью 3 января ожидается временами сильный снег. Метель, гололёд. Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Утром и днём 3 января и ночью 4 января на западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки: дождь, снег. 2-4 января на юге, западе области, в горных районах туман, гололёд. В Таразе 2-4 января ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный днём 2, сутки 3-4 января 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.