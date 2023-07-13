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Опубликованы контакты глав территориальных департаментов Антикоррупционной службы Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14
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Опубликованы контакты глав территориальных департаментов Антикоррупционной службы

Антикоррупционная служба предложила бизнесменам для оперативного решения возникающих проблем обращаться напрямую к руководителям территориальных департаментов, передаёт BaigeNews.kz.

Ссылки на аккаунты в Facebook глав территориальных департаментов Антикоррупционной службы:

Астана - Мұрат Қарымсаков

Алматы - Асхат Оразхан

Шымкент - Дәурен Ерғарин 

Область Абай - Нұрлан Қыдырбаев 

Акмолинская область - Арман Рахимов

Актюбинская область – Есқали Саламатов 

Алматинская область – Серік Орымбетов 

Атырауская область - Ерулан Серікқалиев 

Восточно-Казахстанская область - Денис Шакенов 

Жамбылская область - Болат Жылқыбаев 

Область Жетісу - Мақсат Жебегенов 

Западно-Казахстанская область - Әділхан Сабуров 

Карагандинская область - Мұрат Төлеубаев 

Костанайская область - Бауыржан Ұзынжас 

Кызылординская область - Ернар Макажанов

Мангистауская область - Шамурайт Шаменов 

Павлодарская область - Медет Амралинов 

Северо-Казахстанская область - Сергей Перов 

Туркестанская область – Шаттық Өтеев 

Область Ұлытау - Ернар Баянгазин 

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Сегодня, 20:14
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