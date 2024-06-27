Опубликовано расписание плей-офф Евро-2024 по футболу

Стало известно расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матчи этой стадии турнира будут сыграны с 29 июня по 2 июля.

Время в расписании указано астанинское.

29 июня. 21:00. Швейцария — Италия (Берлин)

29 июня. 23:55. Германия — Дания (Дортмунд)

30 июня. 21:00. Англия — Словакия (Гельзенкирхен)

30 июня. 23:55. Испания — Грузия (Кёльн)

1 июля. 21:00. Франция — Бельгия (Дюссельдорф)

1 июля. 23:55. Португалия — Словения (Франкфурт-на-Майне)

2 июля. 21:00. Румыния — Нидерланды (Мюнхен)

2 июля. 23:55. Австрия — Турция (Лейпциг).

Перед стартом турнира главными фаворитами специалисты считали сборные Англии, Франции и Германии.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.