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Опубликовано расписание матчей сборной РК на молодёжном чемпионате мира по хоккею

Первенство пройдёт в Канаде.

Сегодня, 19:08
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olympic.kz Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08
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Фото: olympic.kz

С 26 декабря по 5 января в Оттаве (Канада) пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею. Первый матч на турнире сборная Казахстана проведёт в ночь на 28 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. 

Сборная войдёт в группу B вместе с командами из Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии. 

Расписание игр (время казахстанское): 

28 декабря, 03:00. Казахстан - Швеция

28 декабря, 23:00. Казахстан - Чехия

30 декабря, 23:00. Казахстан - Словакия 

31 декабря, 22:00. Казахстан - Швейцария

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