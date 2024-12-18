Опубликовано расписание матчей сборной РК на молодёжном чемпионате мира по хоккею
Первенство пройдёт в Канаде.
Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08Сегодня, 19:08
185Фото: olympic.kz
С 26 декабря по 5 января в Оттаве (Канада) пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею. Первый матч на турнире сборная Казахстана проведёт в ночь на 28 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Сборная войдёт в группу B вместе с командами из Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии.
Расписание игр (время казахстанское):
28 декабря, 03:00. Казахстан - Швеция
28 декабря, 23:00. Казахстан - Чехия
30 декабря, 23:00. Казахстан - Словакия
31 декабря, 22:00. Казахстан - Швейцария