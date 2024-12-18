С 26 декабря по 5 января в Оттаве (Канада) пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею. Первый матч на турнире сборная Казахстана проведёт в ночь на 28 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сборная войдёт в группу B вместе с командами из Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии.

Расписание игр (время казахстанское):

28 декабря, 03:00. Казахстан - Швеция

28 декабря, 23:00. Казахстан - Чехия

30 декабря, 23:00. Казахстан - Словакия

31 декабря, 22:00. Казахстан - Швейцария