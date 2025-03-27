Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало расписание праздничного айт намаза в городах и областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечено на сайте ДУМК, в воскресенье, 30 марта 2025 года, начинается праздник Ораза айт.

Время молитвы меняется в зависимости от региона страны.

В Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Павлодаре, Караганде, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау айт намаз начнется в 07:00.

Для жителей Актобе, Костаная, Кызылорды и Северо-Казахстанской области определено другое время – в 07:30.