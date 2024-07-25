Опубликовано полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Париже

26 июля состоится открытие летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Казахстанские спортсмены начали выступление за день до торжественной церемонии. Olympic.kz подготовил полное расписание спортивных событий с участием наших атлетов, передаёт BaigeNews.kz.

Важно учитывать, что время начала соревнований может отличаться от итогового. Однако большая часть стартов пройдёт согласно запланированному расписанию.

Пока ещё не во всех видах спорта состоялась жеребьевка, распределение по забегам и так далее. Поэтому время указали, ориентируясь на старт конкретной дисциплины. При этом казахстанцы могут выступить как в самом начале соревнований, так и в течение дня.

25 июля

Стрельба из лука, предварительный раунд

Кто: Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Александр Еременко

Начало: 17:15

26 июля

Церемония открытия Олимпиады. Начало в 22:30

27 июля

Бадминтон, мужчины

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 11:30

Академическая гребля, мужчины. Квалификация

Кто: Владислав Яковлев

Начало: 12:00

Дзюдо, мужчины (до 60 кг) и женщины (до 48 кг). Предварительные раунды, финал

Кто: Елдос Сметов, Абиба Абужакынова

Начало: 13:00 (предварительные раунды), 19:00 (финальный блок)

Пулевая стрельба (пневматический пистолет, 10 метров), мужчины. Квалификация

Кто: Никита Чирюкин

Начало: 13:30

Спортивная гимнастика, мужчины. Квалификационный раунд

Кто: Нариман Курбанов, Милад Карими

Начало: 14:00

Большой теннис, мужчины и женщины. Первый раунд

Кто: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко

Начало: 15:00

Пулевая стрельба (пневматический пистолет, 10 метров), женщины. Квалификация

Кто: Ирина Юнусметова

Начало: 15:30

Настольный теннис, мужчины. Квалификация

Кто: Кирилл Герасименко

Начало: 18:00

Велоспорт на шоссе, индивидуальная гонка с раздельным стартом. Финал

Кто: Алексей Луценко

Начало: 19:30

Бокс, до 63,5 килограмма (мужчины). 1/16 финала

Кто: Мухаммедсабыр Базарбайулы

Начало: 20.06, 00.36

Бокс, до 80 килограммов (мужчины). 1/16 финала

Кто: Нурбек Оралбай

Начало: 20.38, 01.08

28 июля

Бадминтон, мужчины. Квалификация

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 11.30

Вид спорта: Пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 метров), женщины. Квалификация

Кто: Арина Алтухова, Александра Ле

Начало: 13.15

Вид спорта: Пулевая стрельба (пневматический пистолет, 10 метров), мужчины. Финал

Кто: Никита Чирюкин

Начало: 12.30

Вид спорта: Фехтование на шпаге, мужчины. Предварительный раунд, полуфиналы, финал

Кто: Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов

Начало: 13.00 (предварительные раунды), 23.00 (полуфиналы), 00.20 (за третье место), 01.15 (финал)

Вид спорта: Дзюдо, до 66 килограммов (мужчины). Предварительные раунды, финал

Кто: Гусман Кыргызбаев

Начало: 13.00 (предварительные раунды), 19.00 (финальный блок)

Вид спорта: Бокс, до 51 килограмма (мужчины). 1/16 финала

Кто: Сакен Бибосынов

Начало: 14.00

Вид спорта: Пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 метров), мужчины. Квалификация

Кто: Константин Малиновский, Ислам Сатпаев

Начало: 14.15

Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (мужчины). 1/16 финала

Кто: Махмуд Сабырхан

Начало: 14.16

Вид спорта: Бокс, до 71 килограмма (мужчины). 1/16 финала

Кто: Асланбек Шымбергенов

Начало: 14.32

Вид спорта: Пулевая стрельба (пневматический пистолет, 10 метров), женщины. Финал

Кто: Ирина Юнусметова

Начало: 15.00

Вид спорта: Большой теннис, мужчины и женщины (одиночный и парный разряд). Предварительные раунды

Кто: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Юлия Путинцева, Александр Шевченко, Александр Недовесов

Начало: 15.00

Вид спорта: Бокс, до 92 килограммов (мужчины). 1/8 финала

Кто: Айбек Оралбай

Начало: 15.04

Вид спорта: Бокс, до 50 килограммов (женщины). 1/16 финала

Кто: Назым Кызайбай

Начало: 15.36

29 июля

Вид спорта: Бадминтон, мужчины. Квалификация

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 11.30

Вид спорта: Фехтование на сабле, женщины. Квалификационные раунды, полуфиналы, финал

Кто: Айгерим Сарыбай

Начало: 12.00 (квалификация), 22.00 (полуфиналы), 23.50 (за третье место), 00.45 (финал)

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. 1/8 финала

Кто: Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Александр Еременко

Начало: 12.30

Вид спорта: Пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 метров), женщины. Финал

Кто: Арина Алтухова, Александра Ле

Начало: 12.30

Вид спорта: Дзюдо, до 73 килограммов (мужчины). Предварительные раунды, финал

Кто: Данияр Шамшаев

Начало: 13.00 (квалификация), 19.00 (финальный блок)

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. 1/32 финала

Кто: Кирилл Герасименко

Начало: 13.00

Вид спорта: Плавание, 100 метров на спине (женщины). Квалификация, полуфиналы

Кто: Ксения Игнатова

Начало: 14.00 (квалификация), 23.57 (полуфиналы)

Вид спорта: Бокс, до 63,5 килограмма (мужчины). 1/8 финала

Кто: Мухаммедсабыр Базарбайулы

Начало: 14.48

Вид спорта: Пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 метров), мужчины. Финал

Кто: Ислам Сатпаев, Константин Малиновский

Начало: 15.00

Вид спорта: Большой теннис, мужчины и женщины (одиночный и парный разряды). Второй раунд

Кто: Александр Бублик, Александр Шевченко, Александр Недовесов, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева

Начало: 15.00

Вид спорта: Бокс, свыше 92 килограммов (мужчины). 1/8 финала

Кто: Камшыбек Кункабаев

Начало: 15.36

30 июля

Вид спорта: Бадминтон, мужчины. Квалификация

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 11.30

Вид спорта: Стендовая стрельба (трап), женщины. Квалификация

Кто: Мария Дмитриенко

Начало: 12.00

Вид спорта: Дзюдо, до 81 килограмма (мужчины) и до 63 килограммов (женщины). Предварительные раунды, финалы

Кто: Абылайхан Жубаназар, Эсмигуль Куюлова

Начало: 13.00 (предварительные раунды), 19.00 (финальный блок)

Вид спорта: Настольный теннис, 1/16 финала. Мужчины

Кто: Кирилл Герасименко

Начало: 13.00

Вид спорта: Бокс, до 51 килограмма (мужчины). 1/8 финала

Кто: Сакен Бибосынов

Начало: 14.00

Вид спорта: Плавание, 100 метров вольным стилем (мужчины). Предварительные заплывы

Кто: Адильбек Мусин

Начало: 14.00

Вид спорта: Бокс, до 80 килограммов (мужчины). 1/8 финала

Кто: Нурбек Оралбай

Начало: 14.48

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. 1/32 финала

Кто: Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Александр Еременко

Начало: 15.00

Вид спорта: Большой теннис, мужчины и женщины (одиночный, парный разряды). Третий раунд

Кто: Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Шевченко, Александр Недовесов

Начало: 15.00

Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (женщины). 1/16 финала

Кто: Карина Ибрагимова

Начало: 20.38

Вид спорта: Плавание, 100 метров вольным стилем (мужчины). Полуфиналы

Кто: Адильбек Мусин

Начало: 23.30

31 июля

Вид спорта: Триатлон, женщины. Финал

Кто: Екатерина Шабалина

Начало: 11.00

Вид спорта: Бадминтон, мужчины. Квалификация

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 11.30

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины (винтовка, 50 метров, три положения). Квалификация

Кто: Ислам Сатпаев, Константин Малиновский

Начало: 12.00

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (трап). Вторая квалификация

Кто: Мария Дмитриенко

Начало: 12.00

Вид спорта: Академическая гребля, мужчины. Полуфиналы

Кто: Владислав Яковлев

Начало: 12.54

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. 1/16 финала

Кто: Кирилл Герасименко

Начало: 13.00

Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (мужчины). 1/8 финала

Кто: Махмуд Сабырхан

Начало: 14.00

Вид спорта: Бокс, до 71 килограмма (мужчины). 1/8 финала

Кто: Асланбек Шымбергенов

Начало: 14.32

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. 1/16 финала

Кто: Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Александр Еременко

Начало: 15.00

Вид спорта: Большой теннис, мужчины и женщины (одиночный и парный разряды). 1/4 финала

Кто: Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Недовесов

Начало: 15.00

Вид спорта: Бокс, до 75 килограммов (женщины). 1/8 финала

Кто: Валентина Хальзова

Начало: 15.04

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (трап). Финал

Кто: Мария Дмитриенко

Начало: 18.30

Вид спорта: Спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье (мужчины). Финал

Кто: Милад Карими

Начало: 20.30

Вид спорта: Плавание, 100 метров вольным стилем (мужчины). Финал

Кто: Адильбек Мусин

Начало: 01.22

1 августа

Вид спорта: Бадминтон, мужчины. 1/8 финала

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 11.30

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины (винтовка, 50 метров, три положения). Финал

Кто: Константин Малиновский, Ислам Сатпаев

Начало: 12.30

Вид спорта: Дзюдо, до 100 килограммов (мужчины). Предварительные раунды, финал

Кто: Нурлыхан Шархан

Начало: 13.00 (предварительный раунд), 19.00 (финальный блок)

Вид спорта: Бокс, до 50 килограммов (женщины). 1/8 финала

Кто: Назым Кызайбай

Начало: 14.00

Вид спорта: Пулевая стрельба, женщины (винтовка, 50 метров, три положения). Квалификация

Кто: Арина Алтухова, Александра Ле

Начало: 15.00

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. 1/4 финала

Кто: Кирилл Герасименко

Начало: 15.00

Вид спорта: Бокс, до 63,5 килограмма (мужчины). 1/4 финала

Кто: Мухаммедсабыр Базарбайулы

Начало: 15.52

Вид спорта: Бокс, свыше 92 килограммов (мужчины). 1/4 финала

Кто: Камшыбек Кункабаев

Начало: 16.08

Вид спорта: Бокс, до 50 килограммов (женщины). 1/8 финала

Кто: Назым Кызайбай

Начало: 18.30

2 августа

Вид спорта: Стендовая стрельба, мужчины (скит). Квалификация

Кто: Эдуард Ещенко

Начало: 12.00

Вид спорта: Пулевая стрельба, женщины (винтовка, 50 метров, три положения). Финал

Кто: Арина Алтухова, Александра Ле

Начало: 12.30

Вид спорта: Дзюдо, свыше 78 килограммов (женщины). Предварительные раунды, финал

Кто: Камила Берликаш

Начало: 13.00 (предварительные раунды), 19.00 (финальный блок)

Вид спорта: Легкая атлетика, прыжки в высоту (женщины). Квалификация

Кто: Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева

Начало: 13.15

Вид спорта: Плавание, 100 метров баттерфляем (мужчины). Квалификация

Кто: Адильбек Мусин

Начало: 14.00

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Полуфиналы

Кто: Кирилл Герасименко

Начало: 14.00

Вид спорта: Большой теннис, мужчины и женщины (одиночный разряд). Полуфиналы, матч за третье место

Кто: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Юлия Путинцева, Александр Шевченко

Начало: 15.00Вид спорта:

Вид спорта: Фехтование на шпаге, мужчины (командные соревнования). 1/4 финала, матчи за 5-8 места, полуфиналы, финал

Кто: Команда Казахстана

Начало: 16.30 (1/4), 18.00 (за 5/8 места), 18.50 (1/2), 19.40 (за третье место), 22.30 (финал)

Вид спорта: Бадминтон, мужчины. Полуфиналы

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 18.00

Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (женщины). 1/8 финала

Кто: Карина Ибрагимова

Начало: 18.30

Вид спорта: Бокс, до 51 килограмма (мужчины). 1/4 финала

Кто: Сакен Бибосынов

Начало: 19.34

Вид спорта: Бокс, до 80 килограммов (мужчины). 1/4 финала

Кто: Нурбек Оралбай

Начало: 20.06

Вид спорта: Бокс, свыше 92 килограммов (мужчины). 1/4 финала

Кто: Камшыбек Кункабаев

Начало: 20.38

Вид спорта: Батутная гимнастика, мужчины. Квалификация, финал

Кто: Данил Мусабаев

Начало: 21.00 (квалификация), 22.50 (финал)

Вид спорта: Плавание, 100 метров баттерфляем (мужчины), полуфиналы

Кто: Адильбек Мусин

Начало: 00.00

3 августа

Вид спорта: Дзюдо, соревнования среди смешанных команд

Кто: Команда Казахстана

Начало: 11.00 (предварительные раунды)

Вид спорта: Стендовая стрельба, мужчины (скит). Вторая квалификация

Кто: Эдуард Ещенко

Начало: 12.00

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (скит). Первая квалификация

Кто: Асем Орынбай

Начало: 12.00

Вид спорта: Академическая гребля, мужчины. Финалы

Кто: Владислав Яковлев

Начало: 12.42

Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины. Групповая гонка, финал

Кто: Алексей Луценко, Евгений Федоров

Начало: 14.00

Вид спорта: Большой теннис, мужчины (матч за третье место), женщины (финал), мужской парный разряд (финал)

Кто: Елена Рыбакина, Александр Недовесов, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко

Начало: 15.00

Вид спорта: Спортивная гимнастика, вольные упражнения (мужчины). Финал

Кто: Милад Карими

Начало: 18.30

Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (мужчины). 1/4 финала

Кто: Махмуд Сабырхан

Начало: 18.30

Вид спорта: Стендовая стрельба, мужчины (скит). Финал

Кто: Эдуард Ещенко

Начало: 18.30

Вид спорта: Дзюдо, смешанные командные соревнования. Финальный блок

Кто: Команда Казахстана

Начало: 19.00

Вид спорта: Бокс, до 71 килограмма (мужчины). 1/4 финала

Кто: Асланбек Шымбергенов

Начало: 19.02

Вид спорта: Бокс, до 50 килограммов (женщины). 1/4 финала

Кто: Назым Кызайбай

Начало: 19.34

Вид спорта: Спортивная гимнастика, упражнения на коне. Финал

Кто: Нариман Курбанов

Начало: 20.16

Вид спорта: Плавание, 100 метров баттерфляем (мужчины). Финал

Кто: Адильбек Мусин

Начало: 23.30

4 августа

Вид спорта: Бадминтон, мужчины. Полуфиналы

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 11.30

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины (скоростной пистолет, 25 метров). Квалификация

Кто: Никита Чирюкин

Начало: 12.00 (первая), 16.00 (вторая)

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. 1/8 финала

Кто: Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Александр Еременко

Начало: 12.30

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (скит). Вторая квалификация

Кто: Асем Орынбай

Начало: 12.30

Вид спорта: Легкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (женщины). Первый раунд

Кто: Нора Джеруто, Дэйзи Джепкемей

Начало: 13.05

Вид спорта: Легкая атлетика, 200 метров (женщины). Первый раунд

Кто: Ольга Сафронова

Начало: 13.55

Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (женщины). 1/4 финала

Кто: Карина Ибрагимова

Начало: 14.00

Вид спорта: Бокс, до 75 килограммов (женщины). 1/4 финала

Кто: Валентина Хальзова

Начало: 14.32

Вид спорта: Легкая атлетика, 110 метров с барьерами (мужчины). Первый раунд

Кто: Давид Ефремов

Начало: 14.50

Вид спорта: Большой теннис, мужчины. Матч за первое место

Кто: Александр Бублик, Александр Шевченко

Начало: 15.00

Вид спорта: Бокс, до 51 килограмма (мужчины). Полуфиналы

Кто: Сакен Бибосынов

Начало: 15.20

Вид спорта: Бокс, до 63,5 килограмма (мужчины). Полуфиналы

Кто: Мухаммедсабыр Базарбайулы

Начало: 15.36

Вид спорта: Бокс, до 80 килограммов (мужчины). Полуфиналы

Кто: Нурбек Оралбай

Начало: 15.52

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. 1/4 финала, 1/2 финала

Кто: Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Александр Еременко

Начало: 16.00 (1/4), 16.52 (1/2)

Вид спорта: Бокс, свыше 92 килограммов (мужчины). Полуфиналы

Кто: Камшыбек Кункабаев

Начало: 16. 08

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. Матчи за третье и первое места

Кто: Кирилл Герасименко

Начало: 16.30 (за третье), 17.30 (финал)

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матчи за "бронзу" и "золото"

Кто: Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай, Александр Еременко

Начало: 17.33 (за третье), 17.46 (за первое)

Вид спорта: Спортивная гимнастика, упражнения на кольцах, опорный прыжок (мужчины). Финалы

Кто: Милад Карими

Начало: 18.00 (упражнения на кольцах), 19.24 (опорный прыжок)

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (скит). Финал

Кто: Асем Орынбай

Начало: 18.30

Вид спорта: Легкая атлетика, прыжки в высоту (женщины). Финал

Кто: Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева

Начало: 22.50

5 августа

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины (скорострельный пистолет, 25 метров). Финал

Кто: Никита Чирюкин

Начало: 12.30

Вид спорта: Спортивная гимнастика, упражнения на брусьях (мужчины). Финал

Кто: Милад Карими

Начало: 14.45

Вид спорта: Легкая атлетика, 200 метров (женщины). Утешительный раунд

Кто: Ольга Сафронова

Начало: 15.50

Вид спорта: Спортивная гимнастика, упражнения на перекладине (мужчины). Финал

Кто: Милад Карими

Начало: 16.33

Вид спорта: Бадминтон, мужчины. Финал

Кто: Дмитрий Панарин

Начало: 17.30

Вид спорта: Стендовая стрельба, скит (смешанные команды). Финальные раунды

Кто: Команда Казахстана

Начало: 18.00

Вид спорта: Греко-римская борьба (до 60, 130 килограммов). Предварительные раунды, полуфиналы

Кто: Айдос Султангали, Алимхан Сыздыков

Начало: 18.00 (квалификационные раунды), 00.00 (полуфиналы)

Вид спорта: Легкая атлетика, 200 метров (женщины). Полуфиналы

Кто: Ольга Сафронова

Начало: 23.45

6 августа

Вид спорта: Гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (мужчины). Предварительный раунд, 1/4 финала

Кто: Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов

Начало: 13.30, 16.50

Вид спорта: Легкая атлетика, 110 метров с барьерами. Утешительный раунд

Кто: Давид Ефремов

Начало: 13.50

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (женщины). Предварительный раунд, 1/4 финала

Кто: Мария Бровкова, Руфина Искакова

Начало: 14.00, 16.20

Вид спорта: Греко-римская борьба, до 60 и 130 килограммов (утешительный раунд);до 77 килограммов (предварительные раунды)

Кто: Демеу Жадраев, Алимхан Сыздыков, Айдос Султангали

Начало: 14.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, 500 метров (женщины). Предварительный раунд

Кто: Бекарыс Раматулла, Сергей Токарницкий

Начало: 15.30

Вид спорта: Спортивное скалолазание, скорость. Квалификация

Кто: Амир Маймуратов

Начало: 16.00

Вид спорта: Греко-римская борьба, до 60, 77 и 130 килограммов. Полуфиналы, схватки за третье место и финалы

Кто: Айдос Султангали, Демеу Жадраев, Алимхан Сыздыков

Начало: 21.15

Вид спорта: Легкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (женщины). Финал

Кто: Нора Джеруто, Дэйзи Джепкемей

Начало: 00.10

Вид спорта: Бокс. До 71 килограмма (мужчины), до 50 килограммов (женщины). Полуфиналы

Кто: Асланбек Шымбергенов, Назым Кызайбай

Начало: 00.30

7 августа

Вид спорта: Таеквондо, до 58 килограммов (мужчины). Квалификация

Кто: Самирхон Абабакиров

Начало: 12.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Бадарка-одиночка, 1000 метров (мужчины). Предварительный раунд

Кто: Бекарыс Раматулла

Начало: 13.40

Вид спорта: Греко-римская борьба. До 77 килограммов (утешительный раунд), до 87 килограммов (предварительные раунды)

Кто: Демеу Жадраев, Нурсултан Турсынов

Начало: 14.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 1000 метров (мужчины). Предварительный раунд

Кто: Сергей Емельянов

Начало: 14.40

Вид спорта: Велоспорт на треке, спринт (мужчины). Квалификация, 1/32 финала,

Кто: Андрей Чугай

Начало: 15.45

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 1000 метров (мужчины). 1/4 финала

Кто: Бекарыс Раматулла

Начало: 17.10

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Кано-одиночка, 1000 метров (мужчины). 1/4 финала

Кто: Сергей Емельянов

Начало: 17.40

Вид спорта: Таеквондо, до 58 килограммов (мужчины). 1/4 финала, полуфинал, поединки за третье место, финал

Кто: Самирхон Абабакиров

Начало: 17.40, 19.36, 23.34, 00.37

Вид спорта: Греко-римская борьба. До 87 килограммов (полуфинал), до 77 килограммов (схватки за третье место, финал)

Кто: Демеу Жадраев, Нурсултан Турсынов

Начало: 21.15

Вид спорта: Легкая атлетика, 110 метров с барьерами (мужчины). Полуфинал

Кто: Давид Ефремов

Начало: 22.05

Вид спорта: Велоспорт на треке, спринт (мужчины). 1/8 финала

Кто: Андрей Чугай

Начало: 22.38

Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (женщины, полуфиналы), свыше 92 килограммов (мужчины, полуфиналы), до 63,5 килограмма (мужчины, финал), до 80 килограммов (мужчины, финал)

Кто: Карина Ибрагимова, Камшыбек Кункабаев, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Нурбек Оралбай

Начало:00.30

Вид спорта: Легкая атлетика, 200 метров (женщины). Финал

Кто: Ольга Сафронова

Начало: 00.40

8 августа

Вид спорта: Художественная гимнастика. Квалификация

Кто: Эльжана Таниева

Начало: 13.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 метров (женщины). Предварительный раунд

Кто: Мария Бровкова

Начало: 13.30

Вид спорта: Современное пятиборье. Мужчины. Рейтинговый раунд (фехтование)

Кто: Георгий Борода-Дудочкин

Начало: 14.00

Вид спорта: Греко-римская борьба. Утешительный раунд. До 87 килограммов

Кто: Нурсултан Турсынов

Начало: 14.00

Вид спорта: Вольная борьба. До 57 и 86 килограммов. Предварительный раунд

Кто: Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков

Начало:14.30

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (мужчины). Полуфинал

Кто: Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов

Начало: 14.20

Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. 1/4 финала, полуфиналы, финал

Кто: Амир Маймуратов

Начало: 15.35, 15.46, 15.54

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 метров (женщины). 1/4 финала

Кто: Мария Бровкова

Начало: 15.40

Вид спорта: Современное пятиборье, женщины. Рейтинговый раунд (фехтование)

Кто: Елена Потапенко

Начало: 17.30

Вид спорта: Велоспорт на треке, спринт (мужчины). 1/4

Кто: Андрей Чугай

Начало: 21.01

Вид спорта: Греко-римская борьба. До 87 килограммов. Схватки за третье место и финал

Кто: Нурсултан Турсынов

Начало: 23.05

Вид спорта: Вольная борьба. До 57 и 86 килограммов. Полуфиналы

Кто: Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков

Начало: 21.15

Вид спорта: Бокс. До 57 килограммов (мужчины, полуфиналы), до 75 килограммов (женщины, полуфиналы), до 51 килограмма (мужчины, финал)

Кто: Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Валентина Хальзова

Начало:

Вид спорта: Легкая атлетика, 110 метров с барьерами (мужчины). Финал

Кто: Давид Ефремов

Начало: 00.45

9 августа

Вид спорта: Таеквондо, до 80 килограммов (мужчины). Квалификация

Кто: Батырхан Толеугали

Начало: 12.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (женщины). Полуфиналы

Кто: Мария Бровкова, Руфина Искакова

Начало: 13.30

Вид спорта: Вольная Борьба. До 57 и 86 килограммов (утешительный раунд), до 125 килограммов (предварительный раунд)

Кто: Мейрамбек Картбай, Азамат Даулетбеков, Юсуп Батырмурзаев

Начало: 14.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, 500 метров (мужчины); каноэ-одиночка, 100 метров (мужчины). Полуфиналы

Кто: Бекарыс Раматулла, Сергей Токарницкий, Сергей Емельянов

Начало: 14.10

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 метров (женщины). Финал

Кто: Мария Бровкова, Руфина Искакова

Начало: 16.00

Вид спорта: Современное пятиборье, мужчины. Полуфиналы

Кто: Георгий Борода-Дудочкин

Начало: 16.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 1000 метров (мужчины). Финал

Кто: Сергей Емельянов

Начало: 16.40

Вид спорта: Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал

Кто: Эльжана Таниева

Начало: 17.30

Вид спорта: Таеквондо. До 80 килограммов, мужчины. 1/4, 1/2 финала, финал

Кто: Батырхан Толеугали

Начало: 17.40

Вид спорта: Велоспорт на треке, спринт (мужчины). Полуфиналы, финал

Кто: Андрей Чугай

Начало: 17.41, 21.00

Вид спорта: Брейкинг, мужчины

Кто: Амир Закиров

Начало: 19.00

Вид спорта: Вольная борьба, до 125 килограммов (полуфиналы), до 57 и 86 килограммов (схватки за третье место и финалы)

Кто: Юсуп Батырмурзаев, Мейрамбек Картбай, Азамат Даулетбеков

Начало: 21.35

Вид спорта: Легкая атлетика, 10000 метров (женщины). Финал

Кто: Дэйзи Джепкемей

Начало: 23.55

Вид спорта: Бокс. До 71 килограмма (мужчины), до 50 килограммов (женщины), до 92 килограммов. Финалы

Кто: Асланбек Шымбергенов, Назым Кызайбай, Айбек Оралбай

Начало: 00.30

10 августа

Вид спорта: Современное пятиборье, женщины. Полуфиналы

Кто: Елена Потапенко

Начало: 12.30

Вид спорта: Вольная борьба. До 125 килограммов (утешительный раунд), до 97 килограммов (предварительный раунд)

Кто: Юсуп Батырмурзаев, Алишер Ергали

Начало: 14.00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 1000 метров (мужчины); каноэ-одиночка, 200 метров(женщины). Полуфиналы

Кто: Бекарыс Раматулла, Мария Бровкова

Начало: 14.10

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 1000 метров (мужчины); каноэ-одиночка, 200 метров(женщины). Финалы

Кто: Бекарыс Раматулла, Мария Бровкова

Начало: 16.10

Вид спорта: Велоспорт на треке, кейрин (мужчины). Первый раунд

Кто: Андрей Чугай

Начало: 20.19

Вид спорта: Современное пятиборье, мужчины. Финал

Кто: Георгий Борода-Дудочкин

Начало: 20.30

Вид спорта: Вольная борьба. До 97 килограммов (полуфиналы), до 125 килограммов (схватки за третье место и финал)

Кто: Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев

Начало: 21.15

Вид спорта: Брейкинг. Финалы

Кто: Амир Закиров

Начало: 00.15

Вид спорта: Бокс. До 57 килограммов (мужчины, женщины), до 75 килограммов (женщины), свыше 92 килограммов (мужчины). Финалы

Кто: Карина Ибрагимова, Махмуд Сабырхан, Камшыбек Кункабаев

Начало: 00.30

11 августа

Вид спорта: Легкая атлетика. Марафон (женщины)

Кто: Жанна Мамажанова

Начало: 11.00

Вид спорта: Современное пятиборье, женщины. Финал

Кто: Елена Потапенко

Начало: 14.00

Вид спорта: Вольная борьба. До 97 килограммов (утешительный раунд, схватки за третье место, финал)

Кто: Алишер Ергали

Начало: 14.40

Вид спорта: Велоспорт на треке, кейрин (мужчины). 1/4 финала, 1/2 финала, финал

Кто: Андрей Чугай

Начало: 14.29