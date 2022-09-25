Опубликовано фото с места захоронения Елизаветы II

Фото: twitter.com/RoyalFamily

В Тwitter-аккаунте Букингемского дворца появилось фото надгробной плиты в Мемориальной часовне короля Великобритании Георга VI. Здесь 19 сентября была похоронена королева Елизавета II, передаёт BaigeNews.kz.

Это место можно найти в стенах часовни Святого Георгия в Виндзоре.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

На снимке можно увидеть вырезанную вручную плиту из бельгийского черного мрамора с латунными буквенными вставками. Здесь обозначены имена почившей королевы, годы ее рождения и смерти, а также имена ее отца Георга VI, ее матери Елизаветы и ее мужа Филиппа, который умер в прошлом году.

Мемориальная плита заменяет предыдущую - ту на которой обозначены лишь имена родителей королевы.

Сестра Елизаветы, принцесса Маргарет, также похоронена в часовне Виндзорского замка к западу от Лондона.

Елизавета II скончалась в Балморале в возрасте 96 лет. Новым королём стал сын Елизаветы — Чарльз, который взял себе тронное имя Карл III

Напомним, Великобритания прощалась Елизаветой II 19 сентября. После нескольких дней пребывания Вестминстре-холле, где желающие в порядке живой очереди могли попрощаться с королевой, гроб с телом привезли в Вестминстерское аббатство, в котором короновались британские короли и королевы, а в 1947 году королева Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа.

На похороны в Лондон приехали члены королевских семей, мировые лидеры, представители международных организаций и другие.