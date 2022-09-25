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twitter.com/RoyalFamily Сегодня, 09:27
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Фото: twitter.com/RoyalFamily

Опубликовано фото с места захоронения Елизаветы II

В Тwitter-аккаунте Букингемского дворца появилось фото надгробной плиты в Мемориальной часовне короля Великобритании Георга VI. Здесь 19 сентября была похоронена королева Елизавета II, передаёт BaigeNews.kz.

Это место можно найти в стенах часовни Святого Георгия в Виндзоре.

 

На снимке можно увидеть вырезанную вручную плиту из бельгийского черного мрамора с латунными буквенными вставками.  Здесь обозначены имена почившей королевы, годы ее рождения и смерти, а также имена ее отца Георга VI, ее матери Елизаветы и ее мужа Филиппа, который умер в прошлом году. 

Мемориальная плита заменяет предыдущую - ту на которой обозначены лишь имена родителей королевы.

Сестра Елизаветы, принцесса Маргарет, также похоронена в часовне Виндзорского замка к западу от Лондона.

Елизавета II скончалась в Балморале в возрасте 96 лет. Новым королём стал сын Елизаветы — Чарльз, который взял себе тронное имя Карл III

Напомним, Великобритания прощалась Елизаветой II 19 сентября. После нескольких дней пребывания Вестминстре-холле, где желающие в порядке живой очереди могли попрощаться с королевой, гроб с телом привезли в Вестминстерское аббатство, в котором короновались британские короли и королевы, а в 1947 году королева Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа.

На похороны в Лондон приехали члены королевских семей, мировые лидеры, представители международных организаций и другие.

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#королевская семья
Журналист
Сегодня, 09:27
663
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