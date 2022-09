Опубликовано фото с места захоронения Елизаветы II

В Тwitter-аккаунте Букингемского дворца появилось фото надгробной плиты в Мемориальной часовне короля Великобритании Георга VI. Здесь 19 сентября была похоронена королева Елизавета II, передаёт BaigeNews.kz.

Это место можно найти в стенах часовни Святого Георгия в Виндзоре.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27