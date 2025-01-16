Полную расшифровку переговоров пилотов разбившегося под Актау самолёта азербайжданской авиакомпании AZAL опубликовал Telegram-канал Baza, передаёт BaigeNews.kz.

Из неё следует, что все решения – не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау – экипаж принимал самостоятельно, пишет Baza.

"Диспетчеры предлагали садиться сначала в Грозном, затем в Махачкале, давали экипажу данные по другим российским аэропортам, но экипаж принял решение не садиться там. Более того, из записей становится понятно, что версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолёта в переговорах с диспетчерами. Из записей также следует, что внешнее воздействие на самолёт было, хотя пилот не стал объявлять ЧС на борту", – отмечает Baza.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая членов экипажа. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.

Президент России Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принёс извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России.

По факту крушения самолета проводится расследование. 28 декабря в Актау прибыли уполномоченные Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Расшифрованные данные бортовых самописцев, вернувшихся в Казахстан из Бразилии, изучает спецкомиссия.