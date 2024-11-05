Опубликован текст Совместной декларации президентов Казахстана и Франции

2. Ссылаясь на Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Французской Республикой от 11 июня 2008 года, Главы государств приветствовали доверительный и регулярный диалог между двумя странами на всех уровнях. Отмечая высокую динамику сотрудничества между двумя странами, в продолжение визитов Президента Республики Казахстан в Париж 29 -30 ноября 2022 года и Президента Французской Республики в Астану 1 ноября 2023 года Главы государств подтвердили взаимное стремление к углублению, расширению и диверсификации привилегированных межгосударственных отношений с целью их выведения на уровень упроченного стратегического партнерства.

3. Президенты вновь подтвердили общее стремление содействовать миру, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основным принципам Устава ООН, в частности, уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ всех государств, а также мирному разрешению споров.

Выразили серьезную озабоченность ситуацией в Украине, её гуманитарными последствиями, а также влиянием на мировую экономику и продовольственную безопасность наиболее уязвимых стран.

Выразили полную поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и скорейшему подписанию договора, который позволил бы установить справедливый и прочный мир в регионе при уважении территориальной целостности обоих государств и на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Президенты подчеркнули важность стабильности на Южном Кавказе для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Отметили решимость углублять взаимные консультации по всем региональным и международным вопросам, в частности, по ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также по операциям по поддержанию мира в рамках ООН.

4. Главы государств подчеркнули стремление Казахстана и Франции продолжать тесное сотрудничество в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном, с одной стороны,

и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны. Отметили первостепенную важность сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом в сфере взаимосвязанности, вновь выражая поддержку реализации европейской стратегии "Global Gateway", а также в сфере критически важных минералов.

5. Президенты выразили твёрдую приверженность борьбе с изменением климата. Приветствовали сотрудничество между Казахстаном и Францией в рамках подготовки к "One Water Summit", который будет организован 3 декабря 2024 года в Эр-Рияде совместно с Президентом Всемирного банка в партнёрстве с Наследным принцем Саудовской Аравии на полях COP16 по опустыниванию. Через данную совместную инициативу Казахстан и Франция преследуют общую цель – разработать конкретные решения и усилить политическую мобилизацию на высоком уровне в пользу устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами. Страны намерены продолжать сотрудничество в этом ключе в Центральной Азии для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

Приветствовали прогресс в реализации масштабного проекта в Казахстане по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт с возможностью накопления, способствующего переходу Казахстана к инновационным безуглеродным источникам энергии. Президент Французской Республики также пригласил Казахстан присоединиться к Парижскому Пакту для народов и планеты.

6. Казахстан и Франция являются важными экономическими партнёрами друг для друга. Главы государств согласились с важностью определения новых горизонтов для структурного сотрудничества между двумя странами, в частности, в сферах энергетики, включая атомную, критически важных материалов, промышленности, транспорта и в аэрокосмической области, а также заключения новых перспективных партнёрств в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранение и устойчивое городское развитие.

Отметили укрепление двустороннего сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта, подчеркивая высокий потенциал для совместной разработки инновационных решений в этой сфере.

7. Президент Французской Республики выразил поддержку Францией целей Казахстана в области энергетического суверенитета и декарбонизации экономики, а также заявил о готовности Франции активно содействовать их достижению и реализации любого решения, которое будет принято Казахстаном в сфере развития гражданской атомной энергетики.

8. Президенты с удовлетворением отметили открытие представительства Французского агентства развития (AFD) в Казахстане, а также перспективы проектов и финансирования, в частности, в водной сфере, сельском хозяйстве, здравоохранении, в сферах цифровых технологий, создания устойчивых городов и энергетического перехода.

9. Главы государств приветствовали участие Казахстана в качестве почётного гостя в Саммите животноводства – 2024 в Клермон-Ферране и с удовлетворением отметили перспективы укрепления сотрудничества

в сельскохозяйственном и агропромышленном секторах.

10. Президенты отметили важность сотрудничества в области здравоохранения. Выразили свою поддержку Глобальной коалиции по развитию первичной медико-санитарной помощи. Подчеркнули важность углубления партнерств учебных и исследовательских центров с ведущими медицинскими учреждениями обеих стран. Подписанные соглашения в области протонной терапии, медицинской диагностики, искусственного интеллекта и оснащения больниц укрепят импульс сотрудничества в этом ключевом секторе.

11. Главы государств приветствовали проведение выставки "Казахстан: сокровища Великой степи" в Музее Гиме, открытие которой состоялось 4 ноября 2024 года. Поддержали продолжение проектов, направленных на усиление сотрудничества и обмен опытом между культурными учреждениями двух стран, в рамках реализации соглашений, подписанных в области музеев и культурного наследия, археологии и архивов. С удовлетворением отметили и призвали и далее развивать динамичное сотрудничество двух стран в сфере кинематографии.

12. Президенты напомнили о своем намерении укреплять сотрудничество в сфере образования и научных исследований. Отметив важность развития преподавания французского языка в Казахстане, приветствовали прогресс в реализации проекта по открытию двух французских школ в Астане и Алматы на основе Межправительственного соглашения, подписанного в Астане 1 ноября 2023 года. Поддержали дальнейшее сотрудничество в области студенческих обменов, подготовки кадров и профессионального образования.

13. Главы государств подчеркнули важность сотрудничества, направленного на борьбу с нелегальной миграцией, на основе подписанного в ходе визита Межправительственного соглашения о реадмиссии. Выразили поддержку дальнейшей подготовке переговоров между Казахстаном и Европейским Союзом о соглашениях об упрощении визового режима и реадмиссии, как это было обозначено в ходе Совета сотрудничества "Казахстан – ЕС" в октябре 2024 года.

14. Главы государств приветствовали успех летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года и Пятых Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане в сентябре 2024 года. Договорились усилить связи в области спорта и туризма, в частности, с целью подготовки к предстоящим зимним и летним Олимпийским и Паралимпийским играм.

15. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона за теплый прием и гостеприимство и пригласил Президента Французской Республики посетить с визитом Республику Казахстан.