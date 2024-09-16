Опубликован текст Совместной декларации о сотрудничестве между Казахстаном и Германией

Опираясь на 32 года дипломатических отношений, устоявшихся связей, дружеских отношениях и традициях доброй дружбы между народами, полагая, что политическое, экономическое, культурное, гуманитарное, климатическое и экологическое сотрудничество между двумя странами должно быть углублено, обе Стороны договорились о нижеследующем:

Политический диалог

1. Стороны выражают удовлетворение результатами визитов на высшем уровне и намерены поддерживать активный политический диалог и продолжать регулярные контакты на высшем и высоком политическом уровне, в том числе в рамках различных международных и региональных мероприятий.

2. Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в рамках международных организаций и договорились продолжать использовать возможности для взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций. Они подтвердили свою приверженность целям и принципам Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и других документов, принятых в рамках ОБСЕ, а также другим общепризнанным нормам международного права.

3. Стороны подчеркивают, что общепризнанные принципы и нормы международного права, демократия, права человека и верховенство закона как общие ценности лежат в основе двусторонних отношений. Стороны разделяют мнение о том, что активное гражданское общество, свободные средства массовой информации и независимая судебная система вносят значительный вклад в сохранение этих ценностей.

Парламентская дипломатия

4. Стороны продолжают поддерживать развитие тесного и конструктивного политического диалога, в частности, посредством взаимных визитов представителей Мажилиса и Сената Парламента Казахстана, а также Бундестага и Бундесрата Германии.

5. Стороны стремятся к регулярному обмену парламентскими делегациями, а также к проведению консультативных встреч на полях международных парламентских мероприятий (ПАСЕ, ПА ОБСЕ).

Правовое сотрудничество

6. Стороны намерены продолжать обмен опытом в области верховенства закона, законодательных процедур и защиты прав человека, судебной системы, конституционной юрисдикции и уголовного преследования при участии Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ). Это будет включать в себя семинары и взаимные визиты соответствующих представителей властей, конституционных судов, судебной системы и судебной администрации, а также независимых экспертов, представителей адвокатуры и ученых-юристов. Стороны также будут стремиться к обмену опытом по выполнению международных, региональных и двусторонних обязательств в области прав человека и верховенства права, а также по сотрудничеству с органами, учреждениями и комиссиями Совета Европы.

7. Стороны намерены укреплять сотрудничество, в частности, в области прав человека, демократии и верховенства закона.

Центральная Азия + Германия

8. Стороны приветствуют успешную организацию саммитов "Центральная Азия + Германия" в Берлине в сентябре 2023 года и в Астане в сентябре 2024 года и подчеркивают важность стратегического регионального партнерства между Германией и Центральной Азией.

9. Стороны подтвердили свою готовность продолжать и интенсифицировать тесное сотрудничество в рамках Стратегического регионального партнерства в области экономики, энергетики и природных ресурсов, регионального сотрудничества и устойчивости, климата и окружающей среды, а также в сфере отношений между людьми.

10. Стороны приветствуют принятие Региональной стратегии по адаптации к изменению климата в Центральной Азии, подготовленной совместно с правительством Германии в рамках инициативы "Зеленая Центральная Азия", направленной на разработку механизма взаимодействия стран региона для преодоления негативных последствий климата и реализации адаптационных мер.

Безопасность, борьба с терроризмом и незаконной торговлей наркотиками

11. Стороны поддерживают сотрудничество в форме обмена опытом и практическими мерами между правоохранительными органами в области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия финансированию терроризма и экстремизма, транснациональной и организованной преступности, торговли людьми, отмывания денег, незаконного оборота оружия и наркотиков, включая совместные усилия по борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков.

12. Стороны приветствуют успешную реализацию регионального проекта "Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии" в сотрудничестве между Обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

13. Стороны подчеркивают важную роль Центрально-Азиатского регионального информационного и координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) в борьбе с распространением наркотиков в европейские страны.

Экономическое сотрудничество

14. Стороны намерены активно развивать экономическое сотрудничество и приветствуют организацию Дней казахстанской экономики и других экономических мероприятий в федеральных землях Германии, а также такие форматы двустороннего сотрудничества, как Межправительственная рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-Германский Деловой совет по стратегическому сотрудничеству, Берлинский Евразийский Клуб, Рабочая группа по финансированию совместных проектов и хеджированию рисков.

15. В целях обмена опытом и дальнейшего совершенствования методов работы Стороны рассмотрят возможность подписания заявления в области надлежащего корпоративного управления государственными предприятиями.

16. Стороны намерены продолжать успешное сотрудничество в рамках программы "Partnering in Business with Germany".

17. Стороны считают важным выработать совместный подход к развитию и взаимному продвижению творческих индустрий как перспективного экономического сектора и основы для культурного обмена.

18. Стороны намерены продолжать сотрудничество по содействию развитию торговли в регионе Центральной Азии с целью расширения трансграничной торговли в регионе по региональным торговым маршрутам.

Энергетика

19. Стороны приветствуют поставки казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте и подчеркивают, что будут продолжать тесное сотрудничество в духе доверия для укрепления безопасности энергоснабжения Германии.

20. Стороны высоко ценят обмен опытом в рамках Германо-Казахского энергетического диалога, который они намерены продолжать, особенно в таких областях, как "зеленый водород", декарбонизация промышленности, энергоэффективность зданий и расширение использования возобновляемых источников энергии, включая интеграцию в энергосети.

21. Стороны заявляют о своей готовности продолжать сотрудничество в области зеленого водорода совместно с Офисом водородной дипломатии в Астане и Немецким энергетическим агентством (Dena) и изучить возможности использования зеленого водорода для проектов и продуктов в различных отраслях промышленности и секторах.

Промышленность

22. Для соответствия требованиям устойчивого развития, Казахская сторона продолжит изучение и внедрение передовых, международно признанных стандартов в горнодобывающей промышленности, особенно с учетом требований, связанных с принципами ESG.

23. Стороны заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в области сырья, промышленности и технологий, а также в реализации совместных проектов по освоению природных ресурсов в Казахстане с акцентом на повышение уровня местной переработки.

24. Стороны намерены и дальше укреплять сотрудничество и расширять обмен опытом и информацией в области геологических исследований и экспертизы.

Климат, окружающая среда и управление водными ресурсами

25. Стороны привержены борьбе с изменением климата и обеспечить успех Парижского соглашения путем сокращения собственных выбросов в соответствии с национальными стратегическими целями для достижения климатической нейтральности, содействия укреплению климатических целей других крупных экономик, а также сотрудничества в области политики, международного финансирования климата и технологий для ускорения глобального перехода к нулевым выбросам. Стороны подчеркивают важность инициативы правительства Германии "Зеленая Центральная Азия". Признавая трансграничный характер проблем, вызванных последствиями изменения климата, Стороны намерены:

25.1 совместно работать над укреплением "зеленых" навыков (особенно в области водных ресурсов и возобновляемых источников энергии) в сфере образования и на рынке труда;

25.2 работать над определением результатов в приоритетных областях энергетического перехода, возобновляемой энергетики, устойчивого развития городов, "зеленой" мобильности, циркулярной экономики, смягчения последствий изменения климата, агроэкологического перехода, сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, а также взаимосвязи энергетики, воды и земли;

25.3 проанализировать возможности создания специального (трансграничного) природного заповедника для сохранения экосистемы региона и обеспечения защиты фауны и флоры в районе высохшего дна Аральского моря;

25.4 осуществлять трансграничные мероприятия и проекты для активизации сотрудничества в рамках инициативы правительства Германии "Зеленая Центральная Азия" и инициативы Team Europe "Вода, энергия и изменение климата в Центральной Азии";

25.5 обменяться опытом в области мониторинга лесов, профилактики и борьбы с лесными пожарами;

25.6 рассмотреть возможность участия в региональном климатическом саммите, который пройдет в Казахстане в 2026 году под эгидой Организации Объединенных Наций;

25.7 продолжить совместную работу в рамках Международного климатического клуба, который был основан по инициативе Германии;

25.8 сотрудничать в области сокращения выбросов метана и внедрения систем мониторинга метана.

25.9 рассмотреть возможность сотрудничества для улучшения структуры и повышения эффективности Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Транспорт и логистика

26. Учитывая растущее значение Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ), Стороны намерены расширять сотрудничество в развитии коридора как устойчивого и эффективного мультимодального транспортного маршрута между Центральной Азией и Европой в соответствующих форматах и поддерживать участие немецких железнодорожных и логистических компаний в транспортных, инфраструктурных и консалтинговых проектах.

27. Стороны подчеркивают важность устойчивых и жизнеспособных цепочек поставок между Казахстаном и Германией, в частности, для обеспечения безопасности энергоресурсов и торговли критическими видами сырья.

28. Для реализации ключевых инфраструктурных проектов в рамках Среднего коридора Стороны поддерживают участие компаний в Инициативе Европейского Союза "Глобальные ворота".

29. Стороны намерены продолжать совместную консультационную и имиджевую деятельность по стимулированию инвестиций в Транскаспийский международный транспортный маршрут. Стороны согласны с тем, что справедливые конкурентные условия для немецких компаний будут способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного пути.

30. Стороны договорились сотрудничать по вопросу немецких инвестиций в развитие аэропортов и портов в Казахстане.

Продовольствие и сельское хозяйство

31. Стороны отмечают, что Немецкий сельскохозяйственный центр в Казахстане (DAZ) в Чаглинке (Акмолинская область) за время своего существования с 2011 по 2023 год внес ценный вклад в развитие сельского хозяйства Казахстана, в частности, в создание современных и устойчивых методов производства.

32. Положительно оценивается деятельность проектов "аграрно-политический диалог" и "Повышение квалификации фермерских хозяйств для устойчивого развития производства молока в Казахстане (содействие экспертизу молока)", осуществляемых в рамках программы двустороннего сотрудничества Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL) в Казахстане.

Инновации, новые технологии и цифровизация

33. Стороны намерены поддерживать обмен опытом и расширение сотрудничества в области цифровизации, включая электронное правительство и цифровизацию государственных услуг, в том числе путем приглашения друг друга на отраслевые конференции, выставки и другие специализированные мероприятия.

34. Стороны приветствуют подписание Соглашения о сотрудничестве между немецкой ассоциацией Bitkom e.V. и казахскими IT-компаниями для реализации совместных международных проектов в области цифровых технологий.

35. Германская сторона выражает готовность расширять сотрудничество с Казахстаном в рамках цифровой "Инициативы Команды Европы (TEI) по цифровой связи в Центральной Азии", запущенной в ноябре 2022 года.

Финансы

36. Стороны договорились о проведении регулярных переговоров в рамках двусторонней межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству для обсуждения путей улучшения рамочных условий и инвестиционного климата для казахских и немецких компаний.

Здравоохранение

37. Стороны выражают заинтересованность в активизации сотрудничества в области здравоохранения, включая взаимодействие между организациями медицинского образования и науки.

Наука и образование

38. В целях расширения возможностей практического взаимодействия между научными сообществами двух стран, Стороны намерены расширять двустороннее научно-техническое сотрудничество. Это может включать совместное продвижение исследовательских проектов, обмен информацией и опытом, а также меры по привлечению новых партнеров из научного сообщества к двустороннему сотрудничеству.

39. Стороны выражают заинтересованность в расширении научного сотрудничества между казахскими исследовательскими учреждениями, такими как Национальная академия наук, и немецкими исследовательскими и посредническими организациями, такими как Ассоциация Гельмгольца, Общество Макса Планка, Ассоциация Лейбница, Немецкий исследовательский фонд и другие.

40. Стороны готовы изучить возможность поддержки распространения Немецкого языка в Казахстане, в частности, путем взаимного обмена университетскими преподавателями немецкого языка и славистики (преподаватели из ВУЗов Казахстана проходят подготовку и повышение квалификации в Германии по предмету "Немецкий язык и германистика", преподаватели из ВУЗов Германии в Казахстане по предмету "Русский язык и литература").

41. Стороны приветствуют активный обмен между студентами, учеными и экспертами. Договорились поддерживать друг друга в усилиях по интернационализации систем высшего образования, сближению инновационных и исследовательских ландшафтов обеих стран и укреплению структур дуального профессионального обучения.

42. Стороны продолжат работу над развитием преподавания немецкого языка в казахстанских организациях образования, включая открытие казахско-немецкой школы в Астане.

43. Стороны выражают заинтересованность в расширении партнерских отношений между казахскими и немецкими университетами.

44. Стороны приветствуют намерение Берлинского технического университета (TU Berlin) в целях дальнейшего развития казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии (KINI) открыть филиал в Университете технологии и инженерии имени Есенова (YU) в Актау.

45. Стороны поддерживают план Восточно-Казахстанского технического университета имени Серикбаева (ВКТУ) и Казахстанско-Немецкого университета (КНУ) по созданию Казахстанско-Немецкого института науки и технологий.

46. Стороны приветствуют создание Казахстанско-Немецкого центра при Национальной Академии Наук Республики Казахстан для расширения двустороннего сотрудничества в области научных исследований.

47. Стороны договорились как можно скорее приступить к переговорам по новому межправительственному соглашению о дальнейшем развитии КНУ.

48. Стороны приветствуют сотрудничество между Институтом археологии имени Алкея Маргулана и Германским археологическим институтом.

49. Стороны согласны поддерживать взаимодействие, совместные раскопки и обмен данными между Институтом археологии Алкея Маргулана и Фондом прусского культурного наследия в Германии.

50. Стороны приветствуют работу расположенного в Алматы регионального проектного офиса CASIB (Central Asia Sustainable Innovation Bureau), который призван способствовать объединению исследований и обмену результатами.

Культура

51. Стороны согласны использовать возможности, предоставляемые Смешанной комиссией по культурному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

52. В отношении интересов немецкого этноса, Стороны согласны с тем, что формат заседания двусторонней Межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев, проживающих в Республике Казахстан, способствует укреплению отношений между странами, сохранению самобытности культуры немцев в Казахстане. Практика по проведению заседаний Межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев, проживающих в Республике Казахстан, будет продолжена.

53. Стороны согласны с тем, что культура вносит значительный вклад в развитие поддержки отношений между странами. Стороны намерены поддерживать совместные культурные мероприятия в обеих странах.

54. Стороны подчеркивают важность глобального диалога между религиями и культурами.

55. Стороны поддерживают сотрудничество в области культуры, спорта, СМИ и свободы СМИ, молодежных встреч и гражданского общества в рамках реализации существующего Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о культурном сотрудничестве.

Виза

56. Германская сторона приветствует решение Казахской стороны о введении безвизового режима для граждан государств-членов Европейского Союза, включая Германию, на срок пребывания в Республике Казахстан до 30 дней и поддерживает мандат Европейской Комиссии по заключению Соглашения между Республикой Казахстан и Европейским Союзом об облегчении визового режима для граждан Республики Казахстан.

57. Стороны планируют провести первое заседание рабочей группы, состоящей из представителей Министерств внутренних дел Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия, по текущим вопросам, связанным с реализацией Соглашения о реадмиссии, в 2025 году.

58. Стороны согласились, что облегчение визового режима для граждан Казахстана, которое будет обсуждаться на уровне ЕС, будет способствовать развитию контактов между людьми, взаимопониманию и доверию между гражданами двух стран.

59. Стороны согласились, что быстрое и беспроблемное предоставление виз языковым ассистентам, направляемых в Казахстан Гете-Институтом для поддержки преподавания немецкого языка в организациях этнических немцев, проживающих в Казахстане, внесет важный вклад в сохранение языкового наследия этнических немцев в Казахстане.

Основы технического сотрудничества

60. Стороны согласились, что Соглашение между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия о техническом сотрудничестве от 26 ноября 1997 года продолжает действовать, и согласились о скором обмене нот по продолжению автоматического ежегодного продления Соглашения в соответствии со Статьей 7 пункт 2 данного Соглашения.

Заключительные положения

61. Настоящая Декларация является руководством к будущему сотрудничеству, не является договором в соответствии с международным правом и не создает никаких прав или обязательств в соответствии с международным правом. Она может быть изменена в любое время по взаимному письменному согласию обеих Сторон.

62. Реализация всех мер и проектов сотрудничества, предусмотренных в данной двусторонней итоговой декларации, зависит от обеспечения их финансирования.

63. Любая из сторон может прекратить сотрудничество в любое время после сообщения об этом. По возможности, она должна уведомить другую сторону в письменном виде за шесть месяцев.