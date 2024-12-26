Список погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев опубликовало МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Информация ведомства включает имена и фамилии погибших, дату рождения и место проживания:

1. Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;

2. Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;

3. Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в Актау;

4. Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка Алматы, проживала в Астане;

5. Сын Г. Шаймерденовой – Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в Астане;



6. Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р., уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.

Лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря недалеко от Актау. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа – граждане Азербайджана.

Выжили 29 человек, включая 3 детей. Из них 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии найден чёрный ящик. О причинах происшествия власти Казахстана пока говорить отказываются.