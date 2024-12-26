Опубликован список погибших в авиакатастрофе казахстанцев
Среди них есть 11-летний ребёнок.
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Список погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев опубликовало МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
Информация ведомства включает имена и фамилии погибших, дату рождения и место проживания:
1. Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
2. Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
3. Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в Актау;
4. Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка Алматы, проживала в Астане;
5. Сын Г. Шаймерденовой – Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в Астане;
6. Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р., уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.
Лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря недалеко от Актау. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа – граждане Азербайджана.
Выжили 29 человек, включая 3 детей. Из них 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
На месте трагедии найден чёрный ящик. О причинах происшествия власти Казахстана пока говорить отказываются.
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