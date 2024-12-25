Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
Гранты получили более 270 казахстанцев.
Сегодня, 22:05
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Сегодня, 22:05Сегодня, 22:05
101Фото: akorda.kz
Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 271 казахстанец стал обладателем международной стипендии "Болашак", передаёт BaigeNews.kz.
Из общего числа стипендиатов 136 человек будут обучаться в магистратуре, 8 — в докторантуре, а 127 казахстанцев пройдут стажировку в лучших университетах и центрах мира.
Кроме того, 170 казахстанцев получили стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих зарубежных научных и исследовательских центрах.
Полный список доступен по ссылке.
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