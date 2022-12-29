Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру

Фото: inform.kz

Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

"Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты и представители Альянса студентов Казахстана. Всего в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 2029 претендентов. По итогам заседания, 1774 человек стали обладателями государственного образовательного гранта, из них 100 грантов по профильной магистратуре", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Отметим, зачисление будет осуществляться до 10 января, а обучение начнется в соответствии с академическим календарем вуза.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.