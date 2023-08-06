Опубликован список обладателей грантов в Казахстане
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Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также полный список обладателей образовательных грантов опубликован в Telegram-канале Национального тест-центра.
Для участия в конкурсе на присуждение грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали "Стоматологию" - 22 человека на одно место. Далее следуют "Международные отношения и дипломатию" - 14 человек, "Право" - 11 человек, "Подготовку учителей музыки", "Подготовку учителей физической культуры" и "Психологию" - по 10 человек на место.
"Среди претендентов - около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий", - сообщили в министерстве науки и высшего образования РК.
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.
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