Опубликован список обладателей грантов в Казахстане

Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также полный список обладателей образовательных грантов опубликован в Telegram-канале Национального тест-центра.

Для участия в конкурсе на присуждение грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали "Стоматологию" - 22 человека на одно место. Далее следуют "Международные отношения и дипломатию" - 14 человек, "Право" - 11 человек, "Подготовку учителей музыки", "Подготовку учителей физической культуры" и "Психологию" - по 10 человек на место.

"Среди претендентов - около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий", - сообщили в министерстве науки и высшего образования РК.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.