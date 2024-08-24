Опубликован список обладателей государственных грантов в магистратуру

Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру. Об этом на своём Telegram-канале сообщил глава ведомства Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

"В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 15196 человек. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа (включительно) 2024 года", — говорится в сообщении.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться в Telegram-каналах министерства и Национального центра тестирования.