Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал на официальном сайте очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование в 2024 году. Сведения касаются периода с июля по декабрь 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

В реестре представлены данные о 295 лицах, которые в общей сложности получили иностранное финансирование. Из них 118 человек получают средства регулярно, 96 — периодически, а 81 — однократно.

За 2023 год сведения о получении денег и имущества от иностранных источников были представлены 267 лицами на сумму 28,7 млрд тенге.

В 2024 году эти данные обновились, с 218 лицами, которые сообщили о получении 27,2 млрд тенге.

В первом полугодии 2024 года 192 человека получили 13,6 млрд тенге, а во втором полугодии — 200 человек на ту же сумму.

Данная мера направлена на повышение уровня доверия к государству и неправительственным организациям. Требования о представлении отчетности о получении иностранного финансирования соответствуют международной практике.