Опубликован список грантов на обучение в вузах Китая

Опубликован окончательный список казахстанцев для обучения в ведущих вузах Китая в рамках межправительственных грантов на 2024-2025 академический учебный год, передаёт BaigeNews.kz.

Решение о присуждении стипендий 151 претенденту принято принимающей стороной – Китайской Народной Республикой.

Казахстанской стороной ранее были рекомендованы 326 претендентов к обучению по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры в ведущих вузах КНР.

Грант покрывает расходы на академическое обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском или китайском языках.

С полным списком обладателей грантов можете ознакомиться на официальном сайте bolashak.gov.kz.

Если вы оказались в списке стипендиатов на обучение, то в течение 60 календарных дней необходимо обратиться в АО "Центр международных программ" для заключения договора на обучение.