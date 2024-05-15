Опубликован список государственных образовательных грантов

Опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году выделено 112 тысяч мест для бесплатного обучения в вузах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.



Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли" - 19 344. Далее следуют "Педагогические науки" – 13 735 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 903 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" – 8 288 грантов.

Впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация".

Также для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 903 гранта. Образование можно получить по четырём направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодёжь из южных регионов страны. Ранее срок отработки гранта сократили с трёх до двух лет, а место отработки расширено до 11 регионов.

В списке есть и 5 000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодёжи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов, в том числе для абитуриентов из Атырауской и Мангистауской областей.

Всего, для поступления в бакалавриат в 2024-2025 учебном году выделено около 79 тысяч грантов.

Для поступления в магистратуру выделено около 13 тысяч грантов, в докторантуру – более 1 900.