Лента новостей
- Опубликован рейтинг казахстанских министров по знанию языков 00:37 35
- Темиртаусцы спят одетыми в ожидании отопления 03.10.2022 88
- Заморозки ожидаются в южных регионах Казахстана 03.10.2022 148
- Зачем акимат Петропавловска покупает душевую кабину 03.10.2022 218
- Возможность конфискации машин у таксистов прокомментировали в КГД 03.10.2022 251
- Нетрудно заметить, что кибератаки совершаются специальными силами – Дархан Кыдырали 03.10.2022 229
- Родственники погибшего в ДТП казахстанца обвинили в случившемся полицейских 03.10.2022 462
- Как интегрировать детей с синдромом Дауна в общество, рассказала гость проекта "2022" 03.10.2022 261
- Девочка весом более пяти килограммов родилась в Алматы 03.10.2022 397
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 411
- Челлендж EcoStudentKZ стартовал в Казахстане 03.10.2022 272
- Жаслан Мадиев возглавил Binance Kazakhstan 03.10.2022 453
- Торговые сети пообещали снизить свою маржу — Минторговли 03.10.2022 550
- Какими будут ставки по депозитам физлиц в ноябре в Казахстане 03.10.2022 693
- Стоимость аренды квартир в РК может снизиться — Ляззат Ибрагимова 03.10.2022 872
- ОДКБ не будет участвовать в конфликте России и Украины — МИД РК 03.10.2022 1204
- Казахстанец получил повестку о мобилизации в России 03.10.2022 1149
- Причину увеличения ипотечного платежа для неполных семей объяснили в "Отбасы банке" 03.10.2022 668
- Инфляция ускоряется: аренда жилья в лидерах — Бюро нацстатистики РК 03.10.2022 647
- Мы приложим усилия, чтобы под амнистию подпало больше людей — адвокаты о январских событиях 03.10.2022 590
- Казахстан проведёт Всемирные игры кочевников в 2024 году 03.10.2022 909
- Казахстанцы разводятся ради льготной ипотеки — глава "Отбасы банка" 03.10.2022 679
- Сухая и солнечная погода сохранится в Казахстане до выходных 03.10.2022 652
- На фестивале коммуникаций Red Jolbors Казахстан стал страной года 03.10.2022 632
- Малообеспеченным семьям предоставят льготное кредитование через "Отбасы банк" 03.10.2022 689
- Глава государства принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова 03.10.2022 633
- Почему из программы "Бақытты отбасы" исключили неполные семьи, объяснили в МИИР 03.10.2022 812
- Организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM осуждены в Астане 03.10.2022 957
- Срок оплаты налога на имущество физлиц перенесли в Казахстане 03.10.2022 755
- Новый механизм арендного жилья с правом выкупа разрабатывает МИИР РК 03.10.2022 723
- Депутатам ответили, почему нельзя забрать дивиденды у ЕНПФ 03.10.2022 734
- Жалобы пользователей соцсетей "читает" искусственный интеллект — МВД 03.10.2022 796
- Ербол Избергенов стал акимом Актау 03.10.2022 743
- Мужчина с макетом пистолета ограбил игорный клуб в Караганды 03.10.2022 726
- Более 100 миллиардов тенге отправили казахстанцы за рубеж в августе 03.10.2022 707
- Казахстан завоевал девять медалей на IV Всемирных играх кочевников 03.10.2022 749
- Новак Джокович прилетел в Казахстан 03.10.2022 849
- Майор полиции угрожал сотруднику Антикора оружием в Алматинской области 03.10.2022 837
- АФМ получит доступ к криминальным активам крупнейшей в мире криптобиржи Binance 03.10.2022 610
- Кидали чемоданы: сотрудников аэропорта Алматы наказали за грубую сортировку багажа 03.10.2022 991
- Профсоюзы выдвинут Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты Казахстана 03.10.2022 802
- ОПГ похитила мужчину в Алматы и требовала 200 тысяч долларов 03.10.2022 1281
- Прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией возобновят 03.10.2022 680
- Маркетплейс услуг в сфере занятости запустят в Казахстане 03.10.2022 609
- Бывший вице-министр торговли и интеграции возглавила "Казпочту" 03.10.2022 943
- Не работают и не учатся: в двух регионах Казахстана не знают, что делать с молодежью 03.10.2022 1113
- Участник рок-группы "Би-2" переехал в Казахстан 03.10.2022 2365
- Премьер-министр Казахстана поручил разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков 03.10.2022 875
- Уголь в Казахстане будут продавать через банковские приложения и маркетплейсы 03.10.2022 736
- COVID-19 за сутки выявили лишь в семи регионах Казахстана 03.10.2022 718
- Близ Петропавловска начались съёмки военной драмы 03.10.2022 1361
- 24 миллиона тенге получил победитель конного марафона Астана-Туркестан 03.10.2022 631
- В помощь туристам Туркестана составили гастрокарту 03.10.2022 441
- Мигранта из России ограбили в центре Актау 03.10.2022 1043
- Снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике 03.10.2022 425
- Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому 03.10.2022 1087
- Школьники разгромили детский сад в Атырауской области 03.10.2022 741
- Казахстан завоевал три золота на Всемирных играх кочевников в Турции 03.10.2022 581
- Многокилометровая пробка из желающих въехать из России в ЗКО резко сократилась 02.10.2022 738
- К Земле приближается астероид площадью в полкилометра 02.10.2022 963
- Завершилась квалификация Astana Open 02.10.2022 437
- О погоде на 3 октября в Казахстане рассказали синоптики 02.10.2022 537
- Эта спасительная демаркация: Как определение границ защищает от войны 02.10.2022 733
- Гражданка Польши пыталась баллотироваться в Президенты Казахстана 02.10.2022 674
- "Барыс" вырвал победу у "Сочи" в овертайме 02.10.2022 507
- Маленький ленивец в вязаной шапочке: Цукерберг анонсировал любопытную нейросеть 02.10.2022 649
- Полицейские поделились видео спасения жительницы Актау 02.10.2022 530
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 3026
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 1614
- Казахстан одержал первую победу на чемпионате мира по настольному теннису 02.10.2022 519
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 1476
- TikTok планирует открыть представительство в Казахстане 02.10.2022 529
- Стали известны последние результаты допинг-тестов Головкина и "Канело" 02.10.2022 996
- Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией 02.10.2022 625
- Документальный фильм о работе учителей сняли в Казахстане 02.10.2022 566
- Певица Ерке Есмахан исполнила свою детскую мечту 02.10.2022 849
- Кредитный шопинг усложнили казахстанцам 02.10.2022 895
- За сутки коронавирусом в Казахстане заразились менее 50 человек 02.10.2022 480
- Самая благородная профессия: президент Казахстана поздравил учителей 02.10.2022 468
- Казахстанец побил "Ужасного" боксёра и защитил титул чемпиона WBO 02.10.2022 865
Опубликован рейтинг казахстанских министров по знанию языков
2 из 19 министров в Казахстане не владеют государственным языком, 7 из 19 - английским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.
На текущий момент в стране действует 19 министерств.
Компания Ranking.kz провела исследование, в рамках которого составила рейтинг министров РК по владению языками.
В текущем году лидирующую строчку занял министр науки и высшего образования Нурбек Саясат. Министр владеет семью языками - казахским, русским, английским, итальянским, турецким, японским и латынью.
Вторую строчку заняли министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и министр национальной экономики Алибек Куантыров: по пять языков.
Замкнули топ-3 министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова: по четыре языка.
Отметим, что несмотря на то, что министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова владеет четырьмя языками, казахский в их число не входит. Государственным языком не владеет и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
Английским языком владеют 12 из 19 казахстанских министров. В целом уровень владения этим языком в РК весьма низок. Так, в рейтинге EF EPI 2021 года Казахстан оказался практически в конце списка: 96-е место из 112 в мире. РК отнесли к странам с очень низким уровнем владения английским языком. Индекс составил 426.
-
Hype news
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 411
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 3026
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 1614
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 1476
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4466
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 14407
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2730
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6375
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 13954
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4212
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5124
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 1884
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20415
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 1916
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341158
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 29857
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2480
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3352
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9224
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2536
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 41989
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7562
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5409
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4722
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3740
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4189
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5680
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3313
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4135
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3452
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20781
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3353
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3803
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3340
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24815
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182319
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10179
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14207
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5269
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5656
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14339
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 4942
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 10878
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 4855
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7593
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29663
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12108
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5531
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9452
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5699
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22761
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7656
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8388
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6844
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12189
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7608
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6522
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6576
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10292
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6722
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6286
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8857
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6571
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14537
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6313
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6491
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6375
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 8858
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6643
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7064
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7792
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7141
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 7006
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6687
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 9257
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 7931
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 8920
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 9218
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 11356
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 15132
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10540
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 8980
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 8983
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9355
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8684
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 12950
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9605
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11441
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12482
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12246
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9917
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10238
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25752
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11153
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13390
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10276
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11659
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12275
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13395
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11676
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13621
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13153
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14282
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14272
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30793
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14698
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15594
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15418
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16036
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16164
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24534
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15663
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 22962
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33549
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17457
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22367
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21863
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 23979
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20036
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21274
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19493
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19459
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19333
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 34915
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21341
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19682
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24225
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23691
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 23991
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23281
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23351
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25478
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26068
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24727
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24281
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 24997
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 25866
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 23912
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26815
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24753
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25373
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26385
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 27937
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27072
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26238
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29707
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25880
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28758
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26427
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57262
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28005
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27056
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28706
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26692
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27022
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27038
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26769
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29095
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27648
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29694