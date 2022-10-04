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pixabay.com Сегодня, 00:37
199
Фото: pixabay.com

Опубликован рейтинг казахстанских министров по знанию языков

2 из 19 министров в Казахстане не владеют государственным языком, 7 из 19 - английским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

На текущий момент в стране действует 19 министерств.

Компания Ranking.kz провела исследование, в рамках которого составила рейтинг министров РК по владению языками.

В текущем году лидирующую строчку занял министр науки и высшего образования Нурбек Саясат. Министр владеет семью языками - казахским, русским, английским, итальянским, турецким, японским и латынью.

Вторую строчку заняли министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и министр национальной экономики Алибек Куантыров: по пять языков.

Замкнули топ-3 министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова: по четыре языка.

Отметим, что несмотря на то, что министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова владеет четырьмя языками, казахский в их число не входит. Государственным языком не владеет и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Английским языком владеют 12 из 19 казахстанских министров. В целом уровень владения этим языком в РК весьма низок. Так, в рейтинге EF EPI 2021 года Казахстан оказался практически в конце списка: 96-е место из 112 в мире. РК отнесли к странам с очень низким уровнем владения английским языком. Индекс составил 426.

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#чиновники #казахский язык
Журналист
Сегодня, 00:37
199
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