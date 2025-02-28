Студия Universal Pictures выпустила первый тизер долгожданного мультфильма "Шрек 5", который выйдет в прокат 23 декабря 2026 года, передаёт BaigeNews.kz.

В коротком ролике Осел задает вопрос волшебному зеркалу:

"Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?"

На экране появляются мемы с Шреком, включая изображение мускулистого огра. В этот момент в комнату заходит его дочь и смеется над увиденным.

Вместе с тизером студия анонсировала участие актрисы Зендеи, которая присоединится к уже знакомым Майку Майерсу (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона).

Поклонники сразу обратили внимание на измененный стиль анимации и обновленный дизайн персонажей. Новая часть культовой франшизы обещает сохранить дух оригинала, но при этом привнести свежие идеи и современный юмор.