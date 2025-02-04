Комиссия по расследованию авиационного происшествия с лайнером Embraer ERJ 190-100 IGW в аэропорту Актау опубликовала предварительный отчёт по результатам расследования, передаёт BaigeNews.kz.

Документ содержит поступившую на данный момент информацию.

"Представленная в отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен Окончательный отчёт по результатам расследования авиационного происшествия", - сказано в документе, состоящем из 53 страниц.

Инцидент произошёл 25 декабря 2024 года в 11:28 при выполнении посадки на ВПП 11 аэродрома Актау. Самолёт Embraer 190-100 IGW2

4K-AZ65, принадлежащий ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" "Azerbaijan Airlines" выполнял регулярный пассажирский рейс J2-8243 по маршруту Баку (UBBB) – Грозный (URMG). После двух неудачных попыток произвести посадку на аэродром Грозный экипаж принял решение на возврат в Баку.

"В процессе возврата в 05:13:32 были потеряны основные системы управления самолета. Далее, в 05:42, экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Актау для аварийной посадки. На борту самолёта находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиационного происшествия командир воздушного судна, второй пилот, старший бортпроводник и 35 пассажиров погибли (6 – граждане Казахстана, 25 –Азербайджана, 7 – России), 2 бортпроводника и 27 пассажиров получили телесные повреждения различной степени. В результате столкновения с земной поверхностью самолёт разрушился и частично сгорел", - отметчено в отчёте.

В результате происшествия судно полностью разрушилось и частично сгорело при наземном пожаре.