Опубликован отчёт о результатах расследования крушения самолёта близ Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комиссия по расследованию авиационного происшествия с лайнером Embraer ERJ 190-100 IGW в аэропорту Актау опубликовала предварительный отчёт по результатам расследования, передаёт BaigeNews.kz.
Документ содержит поступившую на данный момент информацию.
"Представленная в отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен Окончательный отчёт по результатам расследования авиационного происшествия", - сказано в документе, состоящем из 53 страниц.
Инцидент произошёл 25 декабря 2024 года в 11:28 при выполнении посадки на ВПП 11 аэродрома Актау. Самолёт Embraer 190-100 IGW2
4K-AZ65, принадлежащий ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" "Azerbaijan Airlines" выполнял регулярный пассажирский рейс J2-8243 по маршруту Баку (UBBB) – Грозный (URMG). После двух неудачных попыток произвести посадку на аэродром Грозный экипаж принял решение на возврат в Баку.
"В процессе возврата в 05:13:32 были потеряны основные системы управления самолета. Далее, в 05:42, экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Актау для аварийной посадки. На борту самолёта находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиационного происшествия командир воздушного судна, второй пилот, старший бортпроводник и 35 пассажиров погибли (6 – граждане Казахстана, 25 –Азербайджана, 7 – России), 2 бортпроводника и 27 пассажиров получили телесные повреждения различной степени. В результате столкновения с земной поверхностью самолёт разрушился и частично сгорел", - отметчено в отчёте.
В результате происшествия судно полностью разрушилось и частично сгорело при наземном пожаре.
Самое читаемое
- 11 фигуристов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне
- В МИРЕ: массовая эвакуация в Австралии, взрыв в Калифорнии, рост бедности среди пенсионеров в Германии
- Автомобиль с людьми утонул в Уральске
- Конфликт на Шымбулаке: задержаны пять человек
- Первые изменения в экономике станут заметны уже через пару месяцев - эксперты о налоговой реформе